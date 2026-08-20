🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIsoEnergy AktievorwärtsNachrichten zu IsoEnergy
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    IsoEnergy und DISA Technologies geben den Abschluss der Transaktion zur Gründung der DISA Uranium Corporation bekannt

    IsoEnergy und DISA Technologies geben den Abschluss der Transaktion zur Gründung der DISA Uranium Corporation bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, Ontario, und Casper, Wyoming, 19. August 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) und DISA Technologies, Inc. („DISA“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ freuen sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion zur Gründung der DISA Uranium Corporation („DISA Uranium“ oder das „Unternehmen“) bekannt zu geben, eines neuen, technologiegestützten US-amerikanischen Uranunternehmens, das darauf ausgerichtet ist, die inländische Uranversorgung zu stärken und die wachsende Nachfrage nach sicherem, aus den USA stammendem Kernbrennstoff zu decken.

     

    Gemäß der endgültigen Vereinbarung hat IsoEnergy sein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uranminen in Utah, bestehend aus der Tony-M-Mine, der Daneros-Mine, der Rim-Mine, dem Sage-Plain-Projekt und dem Flatiron-Projekt (das „Utah-Portfolio“), an DISA Uranium eingebracht und im Gegenzug 1.677.350 Stammaktien des Unternehmens erhalten (die „Transaktion“). DISA Uranium kombinierte das Utah-Portfolio von IsoEnergy mit der firmeneigenen HPSA-Technologie sowie dem Sanierungs- und Rückgewinnungsgeschäft von DISA.Zeitgleich mit dem Abschluss der Transaktion schloss DISA Uranium die Zusagen für seine zuvor angekündigte Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar (die „Finanzierung“) ab, an der sich Tembo Capital, BHP Ventures, Galvanize Climate Solutions, Valor Equity Partners, Evok Innovations, Halliburton Labs und Veriten beteiligten. IsoEnergy investierte 33 Millionen US-Dollar in die Finanzierung. Nach Abschluss der Transaktion und der Finanzierung hält IsoEnergy auf vollständig verwässerter Basis rund 33 % an DISA Uranium und ist damit der größte Anteilseigner von DISA Uranium.

     

    Philip Williams, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, erklärte: „Der Abschluss dieser Transaktion erschließt den Wert unseres Utah-Portfolios und verschafft IsoEnergy gleichzeitig ein bedeutendes Engagement in einer differenzierten US-amerikanischen Uranplattform. Als größter Anteilseigner von DISA Uranium freuen wir uns darauf, dessen Wachstum zu unterstützen und an den bedeutenden Chancen teilzuhaben, die vor uns liegen.“

    Seite 1 von 5 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    IsoEnergy und DISA Technologies geben den Abschluss der Transaktion zur Gründung der DISA Uranium Corporation bekannt Toronto, Ontario, und Casper, Wyoming, 19. August 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) und DISA Technologies, Inc. („DISA“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – freuen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     