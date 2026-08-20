IsoEnergy und DISA Technologies geben den Abschluss der Transaktion zur Gründung der DISA Uranium Corporation bekannt

Toronto, Ontario, und Casper, Wyoming, 19. August 2026 / IRW-Press / IsoEnergy Ltd. („IsoEnergy“) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) und DISA Technologies, Inc. („DISA“) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ – freuen sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion zur Gründung der DISA Uranium Corporation („DISA Uranium“ oder das „Unternehmen“) bekannt zu geben, eines neuen, technologiegestützten US-amerikanischen Uranunternehmens, das darauf ausgerichtet ist, die inländische Uranversorgung zu stärken und die wachsende Nachfrage nach sicherem, aus den USA stammendem Kernbrennstoff zu decken.

Gemäß der endgültigen Vereinbarung hat IsoEnergy sein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uranminen in Utah, bestehend aus der Tony-M-Mine, der Daneros-Mine, der Rim-Mine, dem Sage-Plain-Projekt und dem Flatiron-Projekt (das „Utah-Portfolio“), an DISA Uranium eingebracht und im Gegenzug 1.677.350 Stammaktien des Unternehmens erhalten (die „Transaktion“). DISA Uranium kombinierte das Utah-Portfolio von IsoEnergy mit der firmeneigenen HPSA-Technologie sowie dem Sanierungs- und Rückgewinnungsgeschäft von DISA.Zeitgleich mit dem Abschluss der Transaktion schloss DISA Uranium die Zusagen für seine zuvor angekündigte Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 105 Millionen US-Dollar (die „Finanzierung“) ab, an der sich Tembo Capital, BHP Ventures, Galvanize Climate Solutions, Valor Equity Partners, Evok Innovations, Halliburton Labs und Veriten beteiligten. IsoEnergy investierte 33 Millionen US-Dollar in die Finanzierung. Nach Abschluss der Transaktion und der Finanzierung hält IsoEnergy auf vollständig verwässerter Basis rund 33 % an DISA Uranium und ist damit der größte Anteilseigner von DISA Uranium.

Philip Williams, Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied von IsoEnergy, erklärte: „Der Abschluss dieser Transaktion erschließt den Wert unseres Utah-Portfolios und verschafft IsoEnergy gleichzeitig ein bedeutendes Engagement in einer differenzierten US-amerikanischen Uranplattform. Als größter Anteilseigner von DISA Uranium freuen wir uns darauf, dessen Wachstum zu unterstützen und an den bedeutenden Chancen teilzuhaben, die vor uns liegen.“