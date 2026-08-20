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    Gepäckstreik sorgt für Chaos an Tel Aviver Flughafen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gepäckstreik verursacht Verspätungen in Tel Aviv
    • Check-ins am Flughafen vorerst vollständig gestoppt
    • Lange Schlangen wegen überlasteter Abfertigung
    Gepäckstreik sorgt für Chaos an Tel Aviver Flughafen
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Wegen eines spontanen Streiks des Gepäckpersonals am internationalen Flughafen bei Tel Aviv ist es zu erheblichen Verspätungen gekommen. Alle Check-ins seien vorerst gestoppt worden, berichteten israelische Medien. Der Streik fällt auf einen der verkehrsreichsten Tage der Sommerferien. Das israelische Nachrichtenportal "ynet" berichtete, es werde jedoch mit einer Wiederaufnahme der Abfertigungen am Nachmittag gerechnet.

    Videoaufnahmen zeigten, wie sich im Terminal des stark frequentierten Flughafens lange Schlangen und dichtes Gedränge bildeten. Die israelische Wirtschaftszeitung "Calcalist" berichtete, es werde allein am Donnerstag mit mehr als 100.000 Passagieren gerechnet.

    Der Flughafen ist bereits seit längerem stark ausgelastet, immer wieder kam es zu erheblichen Verspätungen. Als Gründe gelten unter anderem die wegen des Iran-Kriegs auf dem Ben-Gurion-Flughafen stationierten US-Tankflugzeuge, Engpässe an griechischen Flughäfen sowie fehlende Infrastruktur und Personalkapazitäten - insbesondere bei der Gepäckabfertigung und den Sicherheitskontrollen./le/DP/nas






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