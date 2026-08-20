🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Beier und Anton zurück im BVB-Kader - auch Neuzugänge Thema

    Für Sie zusammengefasst
    • Beier und Anton stehen gegen Bayern wieder bereit
    • Chukwuemeka-Einsatz gegen Bayern bleibt fraglich
    • Veerman und Konstantelias sind sofort einsatzbereit
    Beier und Anton zurück im BVB-Kader - auch Neuzugänge Thema
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund kann im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den FC Bayern München neben den Neuzugängen auch auf Maximilian Beier und Waldemar Anton zurückgreifen. Beide waren beim jüngsten Test gegen die AS Rom (2:2) noch nicht einsatzfähig. Hinter dem Einsatz von Carney Chukwuemeka steht indes noch ein Fragezeichen, sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie gegen den Double-Sieger am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky).

    "Der Kader ist ziemlich voll. Wir werden einige streichen müssen", erklärte der Coach und stellte auch den beiden jüngsten Neuzugängen Joey Veerman und Giannis Konstantelias Einsätze in Aussicht. "Konstantelias kommt erst heute Abend. Er und Joey sind voll im Spielbetrieb gewesen, also fit. Da sehe ich keine Notwendigkeit, sie nicht in den Kader zu nehmen", so Kovac. Weiterhin nicht mit dabei sind indes die Langzeitverletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck./jgl/DP/mis

    Borussia Dortmund

    +1,11 %
    -0,79 %
    +3,45 %
    +2,61 %
    -13,22 %
    -28,57 %
    -50,58 %
    -23,12 %
    -68,26 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309
    Borussia Dortmund direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 3,18 auf Tradegate (20. August 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 352,16 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9000 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +56,74 %/+56,74 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angespannte finanzielle Ausgangslage des BVB im Transfermarkt: Für ein Wettbieten um El Mala fehle offenbar das nötige Kapital; zugleich werden seine mögliche Bewertung von rund 30 Mio. Euro und das Risiko eines Wertverlusts diskutiert. Verkäufe von Sabitzer und Chukwuemeka könnten Gehaltskosten senken, wobei Sabitzers hohes Gehalt einen Wechsel erschwert. Als Alternativen gelten günstigere Neuzugänge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Beier und Anton zurück im BVB-Kader - auch Neuzugänge Thema Borussia Dortmund kann im Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den FC Bayern München neben den Neuzugängen auch auf Maximilian Beier und Waldemar Anton zurückgreifen. Beide waren beim jüngsten Test gegen die AS Rom (2:2) noch nicht einsatzfähig. Hinter …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     