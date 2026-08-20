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    GESCO: Spürbare Geschäftsbelebung

    Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die GESCO SE im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) die Bestellungen um fast 24 Prozent gesteigert, während der Umsatz um über 10 Prozent zulegte. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und erneuert das positive Rating.
    Nach Analystenaussage könne die positive Entwicklung auch auf Effekte von größeren Projektaufträgen und -auslieferungen zurückzuführen sein. In Verbindung mit dem im ersten Halbjahr stabilen Oderbestand werte GSC dies aber als klaren Beleg für eine spürbare Geschäftsbelebung. Besonders positiv hervorzuheben sei hierbei, dass sich die Profitabilität aufgrund erhöhter Kostensensibilität in der Gruppe deutlich verbessert habe. In der Folge seien für die ersten sechs Monate 2026 erfreuliche Steigerungen beim EBIT um mehr als 50 Prozent und beim Nettoergebnis gar um fast drei Viertel zum Ausweis gekommen. Zudem habe das Unternehmen beim ROCE eine Verbesserung von 4,7 auf 5,9 Prozent sowie beim Free Cashflow eine erhebliche Steigerung von 2,4 auf 19,5 Mio. Euro erreicht werden können. Das makroökonomische Umfeld sei laut dem Analysten trotz leichter Erholungstendenzen weiterhin verhalten und mit hohen Unwägbarkeiten behaftet. Angesichts der positiven Entwicklungen in den ersten sechs Monaten und der dargestellten weiteren Perspektiven sei GESCO gut aufgestellt, um die Ziele für 2026 zu erreichen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 28,50 Euro (zuvor: 26,50 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“. 

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.08.2026, 14:20 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 20.08.2026 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102897
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,47 % und einem Kurs von 14,50EUR auf Tradegate (20. August 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Jens Nielsen
    Kursziel: 28,50 EUR




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