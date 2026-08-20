Silberpreis stürzt ab -1,20 % auf 66,13 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,60601USD. Heute, bei 66,13USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.925,11USD geworden – ein Plus von +192,51 %.

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 66,13. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Silber bei rund 66,7 USD je Unze. Über 67 USD sehen Teilnehmer technisch Potenzial bis etwa 70–72 USD; später werden 90 bis über 100 USD erwartet. Ein Scheitern könnte Gewinnmitnahmen oder ein Doppeltop auslösen. Sinkende US-Renditen, ein schwächerer Dollar, mögliche Lockerungen und industrielle Nachfrage gelten als Treiber. Zudem werden COMEX-Preisdrückung, physische Knappheit, asiatische Aufschläge und ein Angebotsdefizit diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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