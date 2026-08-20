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    Plan Optik: Halbjahreszahlen zum 30.06.2026 veröffentlicht

    PLANOPTIK setzt ihren Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis und Zukunftsaussichten verbessern sich deutlich – trotz laufender Expansion und hoher Investitionen.

    Plan Optik: Halbjahreszahlen zum 30.06.2026 veröffentlicht
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 6,24 Mio. Euro gestiegen, nach 5,903 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Für 2026 erwartet PLANOPTIK weiterhin ein Umsatzwachstum von mehr als 1 Mio. Euro gegenüber 2025 (Konzernumsatz 2025: 11,274 Mio. Euro).
    • Das EBITDA erhöhte sich auf 980 TEUR nach 900 TEUR im Vorjahr; das EBIT stieg auf 228 TEUR nach 185 TEUR.
    • Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich deutlich auf 100 TEUR, verglichen mit einem Verlust von 40 TEUR im ersten Halbjahr 2025; das EBT sank dagegen leicht auf 116 TEUR.
    • Für das Gesamtjahr 2026 wird trotz des laufenden Expansionskurses eine deutliche Verbesserung des EBT gegenüber dem Vorjahreswert von minus 15 TEUR erwartet.
    • Mit mehreren neuen Kunden bereitet PLANOPTIK die waferbasierte Serienproduktion vor; ab 2027 sollen erwartete Serienanläufe den Konzernumsatz deutlich steigern, unterstützt durch neue Reinräume in Deutschland und Ungarn.

    Der Kurs von Plan Optik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,2000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,2200EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.


    Plan Optik

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