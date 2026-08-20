Plan Optik: Halbjahreszahlen zum 30.06.2026 veröffentlicht
PLANOPTIK setzt ihren Wachstumskurs fort: Umsatz, Ergebnis und Zukunftsaussichten verbessern sich deutlich – trotz laufender Expansion und hoher Investitionen.
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- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 auf 6,24 Mio. Euro gestiegen, nach 5,903 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Für 2026 erwartet PLANOPTIK weiterhin ein Umsatzwachstum von mehr als 1 Mio. Euro gegenüber 2025 (Konzernumsatz 2025: 11,274 Mio. Euro).
- Das EBITDA erhöhte sich auf 980 TEUR nach 900 TEUR im Vorjahr; das EBIT stieg auf 228 TEUR nach 185 TEUR.
- Das Konzernperiodenergebnis verbesserte sich deutlich auf 100 TEUR, verglichen mit einem Verlust von 40 TEUR im ersten Halbjahr 2025; das EBT sank dagegen leicht auf 116 TEUR.
- Für das Gesamtjahr 2026 wird trotz des laufenden Expansionskurses eine deutliche Verbesserung des EBT gegenüber dem Vorjahreswert von minus 15 TEUR erwartet.
- Mit mehreren neuen Kunden bereitet PLANOPTIK die waferbasierte Serienproduktion vor; ab 2027 sollen erwartete Serienanläufe den Konzernumsatz deutlich steigern, unterstützt durch neue Reinräume in Deutschland und Ungarn.
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