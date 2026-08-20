RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Srini Pajjuri verspricht sich von dem KI-Chipriesen in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick ein erneut starkes Quartal mit einem Umsatz, der 3 Prozent über den Markterwartungen liege. Für das dritte Quartal erwartet er eine Zielanhebung um etwa 5 Prozent. Es sei kein Rückgang der Nachfrage nach Rechenleistung in Sicht. Er erwähnte noch, dass Nvidia in den vergangenen vier Quartalen mit dem Umsatz und dem Ausblick stets die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 185,7EUR auf Tradegate (20. August 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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