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    Besonders beachtet!

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    Brenntag Aktie leidet unter Verkäufen - 20.08.2026

    Am 20.08.2026 ist die Brenntag Aktie, bisher, um -3,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Brenntag Aktie.

    Besonders beachtet! - Brenntag Aktie leidet unter Verkäufen - 20.08.2026
    Foto: Brenntag SE

    Brenntag ist ein weltweit führender Chemiedistributeur, der Industrie- und Spezialchemikalien sowie Zutaten beschafft, lagert, mischt, verpackt und logistisch verteilt. Starke Position in Europa/Nordamerika, wachsend in Asien. Hauptkonkurrenten: Univar Solutions, IMCD, Azelis. USP: globales Netzwerk, breite Produktpalette, hohe Regulierungskompetenz und Value-Added-Services (Formulierung, Blending, Just-in-time).

    Brenntag aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2026

    Die Brenntag Aktie ist bisher um -3,10 % auf 59,65 gefallen. Das sind -1,91  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,17 %, geht es heute bei der Brenntag Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Brenntag-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,22 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Brenntag Aktie damit um -2,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Brenntag +23,52 % gewonnen.

    Während Brenntag deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %.

    Brenntag Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,55 %
    1 Monat +3,71 %
    3 Monate +3,22 %
    1 Jahr +11,56 %
    Stand: 20.08.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Brenntag Aktie

    Es gibt 144 Mio. Brenntag Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,62 Mrd.EUR € wert.

    Dax rutscht unter Marke von 26.000 Punkte


    Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Am frühen Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,65 Prozent im Minus bei 25.921 Punkten. Damit setzte er den jüngsten Abwärtstrend fort. Mit dem Rutsch unter die runde Marke von 26.000 …

    Börsen Update Europa - 20.08. - SE 30 stark +0,56 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax rutscht unter Marke von 26.000 Punkte


    Der Dax hat am Donnerstag seine Verluste ausgeweitet. Um die Mittagszeit stand der deutsche Leitindex 0,44 Prozent im Minus bei 25.977 Punkten. Damit setzte er den jüngsten Abwärtstrend fort. Mit dem Rutsch unter die runde Marke von 26.000 Punkten …

    Brenntag Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Brenntag Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Brenntag Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Brenntag

    -2,86 %
    -2,83 %
    +3,53 %
    +3,01 %
    +11,49 %
    -13,91 %
    -27,91 %
    +26,22 %
    +248,34 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH
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