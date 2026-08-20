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    Börse Stuttgart

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    Direkt vom Parkett: Roche, Alphabet und BMW

    Für Sie zusammengefasst
    • Roche-Anleihe: 410 Mio. CHF, 1,095 % bis 2036
    • Alphabet-Anleihe: 3,5 Mrd. USD, 4,875 % bis 2031
    • BMW-Floater: 500 Mio. USD, variabler Kupon bis 2028
    Börse Stuttgart - Direkt vom Parkett: Roche, Alphabet und BMW
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Börse Stuttgart - Bonds Weekly 20.08.2026 | 09:00 Uhr Erstellt von: Richard Dittrich Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Anleihen - Roche, Alphabet und BMW Bonds der Woche
    Roche sammelt 410 Millionen Franken am Kapitalmarkt ein Die Roche Holding begibt eine neue Kapitalmarktanleihe (WKN A4EZDZ) im Umfang von 410 Mio. CHF. Für Anleger aus dem Euroraum entsteht damit neben dem eigentlichen Investmentrisiko auch ein zusätzliches Währungsrisiko. Gezahlt wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 1,095 %, die Ausschüttung erfolgt einmal im Jahr. Die nächste Zinszahlung wird am 26.08.2026 geleistet. Das Laufzeitende ist für den 26.08.2036 vorgesehen. Ausgehend von einem Kurs von 99,63 ergibt sich eine Rendite von 1,095%. Handelbar ist die öffentliche Anleihe ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's vergibt für das Papier ein Rating von Aa2. 4,875% Kupon: Alphabet begibt Milliardenanleihe bis 2031 Alphabet emittiert eine Unternehmensanleihe (WKN A4EZC1) im Emissionsvolumen von 3,5 Mrd. USD. Für Euro-Anleger besteht somit ein USD-Wechselkursrisiko. Investoren erhalten einen jährlichen Kupon von 4,875%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die nächste Zinszahlung wird am 15.02.2027 geleistet. Das Fälligkeitsdatum ist auf den 15.08.2031 terminiert. Auf Basis des aktuellen Kurses von 99,78 liegt die Rendite bei 4,9018%. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody's bekommt die Anleihe das Rating Aa2. BMW mit variablem Floater
    Die BMW US Capital LLC begibt eine neue Unternehmensanleihe (WKN A4EY7K) im Emissionsvolumen von 500 Mio. USD. Zu beachten ist daher das Währungsrisiko. Der variable Kupon wird vierteljährlich angepasst und orientiert sich am kurzfristigen USD-Referenzsatz (SOFR). Die nächste Zinszahlung wird am 04.11.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum ist auf den 04.08.2028 terminiert. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Moody's bewertet die Anleihe mit einem Rating von A2.






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