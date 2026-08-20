UNTERNEHMEN vom 20.08.2026 - 15.15 Uhr

BENTONVILLE - Der weltgrößte Einzelhändler Walmart hat im zweiten Geschäftsquartal von einem starken Zuwachs seiner Werbeeinnahmen, einem florierenden Online-Geschäft und Zollrückzahlungen durch die US-Regierung profitiert. Konzernchef John Furner hob laut Mitteilung vom Donnerstag seine Prognosen für das noch bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr an. Allerdings enttäuschte das wichtige US-Geschäft. Die Aktie verlor vorbörslich fast sechs Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

LUXEMBURG - Der Spielwarenhersteller Tonies hat im ersten Halbjahr dank der starken Nachfrage nach der Toniebox 2 den Umsatz deutlich gesteigert, operativ aber weniger verdient. "Das erste Halbjahr 2026 war stark - in jedem Segment, über alle Kategorien hinweg, und mit unterm Strich 41 Prozent Wachstum", sagte Konzernchef Tobias Wann laut Mitteilung vom Donnerstag. An seiner Prognose für 2026 hält der Manager fest. Die Tonies-Aktie gab an der Börse jedoch nach.

ROUNDUP: China droht EU im Streit um JD.com



PEKING - China hat der Europäischen Union wegen ihrer Untersuchung zur geplanten Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com US47215P1066> mit Gegenmaßnahmen gedroht. Sollte die EU an ihrem Vorgehen festhalten, werde Peking entschlossen reagieren, teilte das chinesische Justizministerium mit.

Kreise: Freenet will Waipu-TV vollständig übernehmen



BÜDELSDORF - Freenet will Insidern zufolge die TV-Streamingplattform Waipu.tv vollständig übernehmen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter steht kurz vor einer Vereinbarung zum Erwerb der Anteile der Minderheitsaktionäre, nachdem Pläne für einen Börsengang aufgegeben wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schrieb. Freenet könnte den Deal in den kommenden Tagen bekannt geben, hieß es weiter.

Batteriesysteme: Schaeffler bündelt Kräfte mit CATL aus China

HERZOGENAURACH/NINGDE - Der Autozulieferer Schaeffler will mit dem chinesischen Akkuspezialisten CATL Systeme zum Batterie-Management für Autobauer aus Europa entwickeln. Beide Unternehmen hätten eine Absichtserklärung zur Erweiterung ihrer Zusammenarbeit vereinbart, teilte Schaeffler am Donnerstag in Herzogenaurach mit. Diese solle künftig auch die Entwicklung sogenannter Integrated-Powerbox-Lösungen umfassen, die eine enge Integration von Hochvolt-Elektronik und elektromechanischen Systemen ermöglichen.

Solarausbauziel für 2026 erreicht - Sorge um nächste Stufen

BERLIN - Der Ausbau der Solarenergie in Deutschland hat das Jahresziel für 2026 frühzeitig erreicht. Die installierte Leistung habe die Marke von 128 Gigwatt Peak (GWp) überschritten, teilt der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mit. "Damit ist das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) festgelegte Ausbauziel für 2026 erreicht." GWp beschreibt dabei die von den Solaranlagen maximal leistbare Stromproduktion.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 3,805 auf Tradegate (20. August 2026, 14:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um +3,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,66 %. Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,87 Mrd.. freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,6300 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von +3,73 %/+36,93 % bedeutet.



