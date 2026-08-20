US-Staatsanleihen
Die USA greift in den Anleihemarkt ein – stoppt das die Renditen-Explosion?
Eine überraschende Ankündigung des US-Finanzministeriums zum Rückkauf von Staatsanleihen hat am Donnerstag den weltweiten Anstieg der langfristigen Finanzierungskosten gebremst.
Die Renditen lngläufiger Staatsanleihen stellen jahrzehnte alte Rekorde ein. Damit wird die Rückzahlung alter Schulden immer teurer.
Nur einen Tag nachdem die Rendite 30-jährigen US-Staatsanleihe auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen war, die Hypothekenzinsen nach oben getrieben hatte, reagierte das US-Finanzministerium mit einer Verdopplung der Rückkäufe auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar je Transaktion.
Die Ankündigung erfolgte jedoch unmittelbar nachdem das US-Finanzministerium am Devisenmarkt Yen gekauft hatte. Analysten werteten dies als Signal dafür, dass die Regierung sowohl äußerst sensibel auf steigende langfristige Zinsen reagiert als auch zunehmend bereit sein könnte, in die Finanzmärkte einzugreifen.
"Wie schon bei den jüngsten Interventionen Japans verschleiern die Maßnahmen des Finanzministeriums jedoch die zugrunde liegenden strukturellen Probleme, anstatt sie zu lösen", urteilen die Analysten von JPMorgan in Reaktion auf die US-Intervention.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel daraufhin um neun Basispunkte auf 5,19 Prozent.
Die langfristigen Finanzierungskosten sind weltweit auf Höchststände seit mehreren Jahrzehnten gestiegen. Regierungen nehmen Rekordmengen an Schulden auf, um steigende Ausgaben für Sozialleistungen und Verteidigung zu finanzieren.
Das US-Finanzministerium erklärte, die größeren Rückkaufprogramme sollten die Liquidität am Anleihemarkt stärken.
Langfristige Finanzierungskosten sind von großer Bedeutung, weil sie die Zinslasten der Staaten erhöhen und auf die gesamten Finanzmärkte ausstrahlen. Sie dienen als Referenz für die Preisbildung bei praktisch allen Anlageklassen – von Unternehmensanleihen über Aktien bis hin zu Immobilien.
Die US-Staatsverschuldung hat unterdessen am Donnerstag erstmals die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion