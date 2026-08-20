RBC stuft WALMART auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Auf den ersten Blick seien im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und das Jahresziel angehoben worden, schrieb Steven Shemesh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis in den USA sei jedoch schwächer als erwartet gewesen. Er geht davon aus, dass dies die Debatte über die Bewertung der Aktie am Leben erhält./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 07:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,32 % und einem Kurs von 90,79EUR auf Tradegate (20. August 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Steven Shemesh

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 137

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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