JEFFERIES stuft WALMART auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Das Ergebnis des zweiten Quartals sei solide, schrieb Corey Tarlowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr habe der Handelskonzern zwar die Ziele angehoben, für das dritte Jahresviertel seien die Prognosen des Unternehmens aber enttäuschend./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,32 % und einem Kurs von 90,79EUR auf Tradegate (20. August 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Corey Tarlowe

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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