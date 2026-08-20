JEFFERIES stuft WALMART auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Das Ergebnis des zweiten Quartals sei solide, schrieb Corey Tarlowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr habe der Handelskonzern zwar die Ziele angehoben, für das dritte Jahresviertel seien die Prognosen des Unternehmens aber enttäuschend./tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 08:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,32 % und einem Kurs von 90,79EUR auf Tradegate (20. August 2026, 15:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Corey Tarlowe
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Corey Tarlowe
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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