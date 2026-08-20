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    Ölpreise bauen Gewinne deutlich aus - Trump droht dem Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen nach Trumps Drohungen gegen Iran
    • Brent steigt über zwei Prozent auf 93,76 Dollar
    • Markt sieht Trumps Wirtschaftsdrohung als Eskalation
    Ölpreise bauen Gewinne deutlich aus - Trump droht dem Iran
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter gestiegen. Im Tagesverlauf haben sie leichte Kursgewinne aus dem frühen Handel nach neuen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump an den Iran deutlich ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 93,76 Dollar gehandelt und damit mehr als zwei Prozent höher als am Vortag. Zeitweise ging es bis auf 94,71 Dollar und damit den höchsten Stand seit Ende Juli.

    Am Ölmarkt bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. Nachdem sich die Preise in den vergangenen Tage in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten hatten, legten sie seit dem Vormittagshandel wieder stärker zu. Zuvor hatte der US-Präsident vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Iran mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht.

    Zudem machte Trump deutlich, dass Länder mit wirtschaftlichen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie den Iran unterstützen. Daraufhin hat Peking die USA vor weiteren Sanktionen gewarnt. China zählt zu den Ländern, die von Trumps Drohung besonders betroffen wären. Die Volksrepublik ist der größte Handelspartner des Irans und nimmt einen Großteil seiner Ölexporte ab.

    Nach Einschätzung des Analysten Tamas Varga vom Handelshaus PVM Oil Associates werden die Ölpreise durch "die jüngste Breitseite Trumps in die Höhe getrieben". Die Drohung des US-Präsidenten mit einem Wirtschaftskrieg gegen den Iran werde am Markt als Eskalation des schwelenden Konflikts wahrgenommen./jkr/jsl/he






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