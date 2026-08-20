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    Lupin und Tenpoint Therapeutics geben strategische Partnerschaft zur Vermarktung von YUVEZZI in der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Norwegen und Island bekannt

    Zeigt das gemeinsame Engagement, den weltweiten Zugang zu den einzigen Augentropfen mit zwei Wirkstoffen zur Korrektur der Presbyopie – die nur einmal täglich angewendet werden – im schnell wachsenden Segment des Presbyopie-Managements zu erweitern

    MUMBAI, Indien, sowie NAPLES, Florida, WARREN, New Jersey, AMSTERDAM und LONDON, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Der weltweit tätige Pharmakonzern Lupin Limited („Lupin") (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) verkündete heute, dass VISUfarma B.V. („VISUfarma"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lupin, einen exklusiven Lizenzvertrag mit Visus Therapeutics Inc., USA, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Tenpoint Therapeutics Holding Limited („Tenpoint"), abgeschlossen hat. Diese Partnerschaft gewährt VISUfarma die exklusiven Rechte zur Durchführung von Zulassungsverfahren sowie zur Kommerzialisierung, Vermarktung, Werbung, zum Vertrieb und Verkauf von YUVEZZI (Carbachol- und Brimonidintartrat-Augentropfen) 2,75 %/0,1 %, einem firmeneigenen Augenmedikament zur Behandlung von Presbyopie bei Erwachsenen, in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz, in Norwegen und in Island (Lizenzgebiete).

    Lupin Logo

    Im Rahmen der Vereinbarung wird VISUfarma eine strategische Investition in Visus tätigen. Tenpoint und Visus haben zudem – einzeln oder gemeinsam – Anspruch auf Meilensteinzahlungen für Zulassungs- und Vermarktungserfolge sowie auf gestaffelte Lizenzgebühren auf Basis des Nettoumsatzes.

    Vinita Gupta, Chief Executive Officer von Lupin, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Tenpoint Therapeutics, um eine neuartige ophthalmologische Therapie auf den Markt zu bringen, die unsere Strategie im Bereich der Spezialversorgung vorantreibt. Aufbauend auf der strategischen Übernahme von VISUfarma stärkt diese Partnerschaft unser Geschäftsfeld der Augenheilkunde weiter und erweitert unsere Präsenz in wichtigen europäischen Märkten. Die Aufnahme von YUVEZZI unterstreicht unser Engagement, den Zugang zu differenzierten Therapien zu erweitern, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und unsere Führungsposition in der Augenheilkunde in den Lizenzgebieten zu festigen."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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