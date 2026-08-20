Rumänisches Militär zerstört Seedrohne nahe Gasplattform

OMV-Aktie neu bewertet: So sieht die aktuelle Empfehlung der RBC aus (1.8.2026)

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie mit "Underperform" unverändert belassen.

Auch das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns wurde nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen 2026 der OMV-Aktie vom zuständigen Experten Adnan Dhanani mit 60,00 Euro bestätigt. Am Freitag schlossen die OMV-Aktie bei 63,15 Euro.

Die OMV untermauerte ein solides Handelsupdate für das 2. Quartal mit einem robusten Ergebnis, das durch ein besser als erwartetes Resultat der Chemiesparte gestützt wurde, hieß es von Analystenseite.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Experten 9,09 Euro für 2026, sowie 7,64 bzw. 6,92 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)













OMV - der Blick nach unten fällt weniger tief aus (3.8.2026)

Analyse von Barclays

Barclays bestätigt für OMV die Empfehlung Untergewichten - und erhöht das Kursziel von 53,0 auf 57,0 Euro. Letzter Kurs: 62,8 Euro.









Die Expertenmeinungen zur OMV-Aktie

31.07.26





2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von OMV mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 60,33 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 2,82 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der OMV-Aktie von 63,15 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

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Quelle: https://www.news.at/wirtschaft/omv-erzielte-starkes-operatives-gewinnplus









Sterns Abgang als OMV-Chef: "Sprung in die Weltliga gemacht"

Der heimische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat im zweiten Quartal 2026 seinen bereinigten operativen Gewinn um 65 Prozent auf 1,71 Mrd. Euro gesteigert. OMV-Chef Alfred Stern zeigt sich angesichts der geopolitischen Lage zufrieden, warnt im APA-Interview aber vor massiven Problemen in den weltweiten Lieferketten. Für Österreich sei die Versorgung jedoch gesichert, man fahre die heimischen Anlagen auf Hochtouren.

Das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten (CCS) kletterte im Zeitraum April bis Juni auf 1.706 Mio. Euro. Der unbereinigte Nettogewinn des ersten Halbjahres (2,015 Mrd. Euro) ist hingegen durch Einmaleffekte massiv verzerrt: Während die Dekonsolidierung der Chemiesparte Borealis im Vorquartal hohe Buchgewinne brachte, drückten Restrukturierungen das Ergebnis des zweiten Quartals.

"Das ist schon ein großes Ergebnis", sagte Stern. "Wir haben das mehr als verdoppelt gegenüber dem Quartal letzten Jahres. Den größten Sprung haben wir im Chemieergebnis gemacht." Im Ausblick rechnet die OMV mit einem Brent-Preis von 85 bis 95 Dollar und einer Produktion von bis zu 290.000 Fass pro Tag, vorbehaltlich offener Seewege am Persischen Golf.

Getragen wurde der Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal von massiven Zuwächsen in allen drei Konzernsparten. Im Geschäftsbereich Energy (Exploration & Produktion) kletterte das bereinigte operative Ergebnis um 50 Prozent auf 885 Mio. Euro, im Fuels-Segment (Raffinerien und Marketing) um 85 Prozent auf 446 Mio. Euro und in der Chemiesparte sogar um 115 Prozent auf 429 Mio. Euro.

Stern führt das starke Resultat auf das integrierte Geschäftsmodell zurück, gleichzeitig verwies er im APA-Interview auf die zweischneidigen Folgen der geopolitischen Krisen: "Natürlich ist das auch so, dass wir im Energiebereich und im Kraftstoffbereich von den höheren Preisen positive Effekte gehabt haben", erklärte der OMV-Chef. Gleichzeitig habe man im Nahen Osten Produktionsausfälle erlitten und durch Preisdeckel und regulatorische Eingriffe zusätzliche Kosten verzeichnet. "Das heißt, das Ergebnis wurde durch diese Dinge natürlich gedämpft, aber mehr als kompensiert durch die hohen Preise." Konkret profitierte der Konzern von einem um 53 Prozent auf knapp 104 Dollar pro Fass gestiegenen Brent-Ölpreis sowie einer verdoppelten europäischen Raffineriemarge.

Sorgen bereitet dem OMV-Chef jedoch das globale Marktumfeld. "Es haben sich irrsinnige Verwerfungen in den Lieferketten ergeben, und ich meine, dass noch immer unterschätzt wird, wie schwierig es eigentlich ist, dass wir die ganzen Mengen hierher kriegen", warnte Stern. "Weltweit fehlen uns nach wie vor insbesondere Mitteldestillate (Diesel und Heizöl, Anm.)."

Für die OMV liege der größte Fokus auf der Versorgungssicherheit, in Österreich gebe es keine Engpässe. "Wir verbrauchen, als ob die Welt komplett in Ordnung wäre. Das gelingt uns hier in Europa und Österreich sehr gut." Um das zu garantieren, wurde die Kapazitätsauslastung der Raffinerie Schwechat um sieben Prozentpunkte auf 90 Prozent hochgefahren: "Wir fahren dort auf Maximal, um dort die Versorgung auch aufrechtzuerhalten", so Stern. Man sei stolz, "dass wir in den letzten Monaten und auch im letzten Quartal jetzt alle unsere Kunden nahtlos, sowohl im Gasbereich als auch im Treibstoffbereich als auch mit dem Flugbenzin beliefern konnten."

Gravierende Verschiebungen verzeichnet die OMV am Gasknotenpunkt Baumgarten (CEGH). Durch die neuen geopolitischen Vorzeichen hätten sich die Flüsse umgekehrt: "Wir sehen jetzt nicht mehr Gasflüsse von Ost nach West, sondern wir sehen insbesondere Gas, das von Nordwesten, also von Deutschland nach Österreich kommt. Wir sehen jetzt aber umgekehrt Abflüsse durch Österreich Richtung Osten." Neue Quellen sollen die Lücken füllen: Die Gasförderung im heimischen Wittau werde helfen, die inländische Produktion "um 50 Prozent zu erhöhen".

Als zentralen Meilenstein sieht Stern das Projekt Neptun Deep im Schwarzen Meer: "Das größte Öl- und Gasprojekt, das die OMV in ihrer Geschichte gemacht hat. Es wird zweieinhalb bis drei Prozent des europäischen Gasbedarfs produzieren. Das ist enorm. Rumänien wird zum Selbstversorger und Exporteur von Gas in Südosteuropa."

Den in der Bilanz ausgewiesenen Personalrückgang bei der OMV um fast 30 Prozent auf knapp 16.000 Beschäftigte erklärte Stern als primär bilanziellen Effekt: "Der Großteil von dem war natürlich die Dekonsolidierung der Borealis mit 7.000 bis 8.000 Mitarbeitern." Die Zahlung von 1,5 Mrd. Euro in das Joint Venture Borouge International erklärte Stern als Anteilserhöhung auf 50 Prozent. Das sei "kein Eintrittsgeld" gewesen.

Seinem Abgang Ende August blickt Stern nach 19 Jahren im Konzern nüchtern entgegen: "Ich habe für mich einfach entschieden, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist." Er wolle das Amt bis zum Schluss noch "ordentlich übergeben". Er sei mit dem Erreichten zufrieden "und werde das auch mit Zuversicht an die Emma Delaney übergeben".





Quelle, Info: https://www.krone.at/4209864









Polnische Kette wächst - Orlen kommt - Wirtschaft

Dieser Tank-Diskonter trifft OMV, Eni & Co. hart!

02.08.2026 - Der heimische Tankstellen-Markt steht Kopf: Während die Polen von Orlen bei uns mit bereits mehr als 260 Standorten ordentlich Gas geben, verkauft BP sein Österreich-Geschäft an die Schweizer. Und die Stiglechner-Pleite sorgt für ein weiteres Beben.

Mit dem Konzept, „immer zu den drei günstigsten in einer Region“ zu gehören, ziehen die Polen preisbewusste Autofahrer an. Am österreichischen Markt ist die Kette bereits die Nummer Drei!





Meine bescheidene Meinung:





Das Orlen-Tankstellennetz gehört zum polnischen Orlen (PKN Orlen), einem mittelgroßen Energiekonzern in Mitteleuropa. In Österreich ist Orlen unter anderem stark im Diskontsegment aktiv und hält über Marken wie Turmöl bereits Hunderte von Standorte. Ja, und meine Meinung dazu: diese aggressive Diskonter-Strategie setzt etablierte Platzhirsche wie die OMV spürbar unter Druck. Da hilft auch bei gestiegenen Spritpreisen kein schickes Shop-Konzept oder neue Taferl.





Der handfeste Hintergrund zum Orlen-Netz

Größe: Orlen betreibt europaweit tausende Tankstellen (u. a. in Polen, Deutschland, Tschechien und Österreich). Marktposition: Agiert in Österreich als starker Mitbewerber mit über 260 Standorten und steuert Marken wie Turmöl im aggressiven Billigtankersegment. Ausrichtung: Positioniert sich preislich aggressiv eben als Tank-Diskonter.

Auswirkungen auf die OMV

Konkurrenzdruck: Orlen trifft etablierte Marken wie OMV, Eni und Shell hart, da preisbewusste Kunden speziell in Zeiten vom Iran-USA Krieg und den gestiegenen Ölpreisen verstärkt zu günstigeren Tankstellen wechseln. Rückzug der OMV: Die OMV hat sich in den letzten Jahren ohnehin weitgehend aus dem Tankstellengeschäft in Deutschland zurückgezogen und dabei sogar frühere Standorte fix an Orlen abgegeben. Ich glaube mich erinnern zu können, das das 17 oder 18 ÖMV-Standorte waren, die in Deutschland fix abgetreten wurden an den Diskonter Orlen. Heimmarkt Österreich stark unter Druck: Auf dem österreichischen Markt wandelt sich das Gefüge stark durch den Vormarsch des polnischen Konzerns. Siehe: https://www.krone.at/4209864.





Fazit meinerseits: der Kurs ist "ausgereizt" und wird nur den überhöhten Ölpreis des Iran-USA Krieges gestützt. Wird das eine "Nerverending Story", sind auch noch Kursgewinne drin, aber nur mehr marginal. Sinkt der Ölpreis, werden wir irgendwo beim ehemaligen Widerstand bei 50€ oder knapp darüber im Worst Case eines Friedens zwischen Iran-USA aufschlagen.

Ist schon sehr sehr zynisch, das man da "Worst Case" bei Frieden schreibt, oder? Wurscht oder was?





Ein Friede zwischen den USA und dem Iran würde die Aktie der OMV (und vieler anderer globaler Energiekonzerne) tendenziell belasten und stark nach unten drücken, da ein solcher Deal die Ölsanktionen gegen den Iran beenden und Millionen Barrel billiges Rohöl auf den Weltmarkt schwemmen würde. Für den österreichischen Staat und die Beteiligten im Nahen Osten ist das keineswegs „wurscht“ – es hätte massive finanzielle und geopolitische Folgen.





1. Auswirkung auf die OMV-Aktie und Dividende, ja das wollten wir eigentlich wissen (selbst nachgedacht, ja sowas gibts auch noch und mittels KI recherchiert und aufgelistet)

Ein plötzliches Überangebot an Öl senkt den weltweiten Rohölpreis (Brent). Logisch, kapier ich auch. Da die Gewinne der OMV stark an den tatsächlichen Ölpreis gekoppelt sind, reagiert die Aktie darauf empfindlich.

Aktienkurs: Sinkt tendenziell, da niedrigere Ölpreise die Gewinnmargen im Upstream-Bereich (Förderung) schmälern. Dividenden-Risiko: Die Dividende bleibt nicht automatisch gleich. Zwar versucht die OMV eine progressive Dividendenpolitik zu fahren, doch bei langanhaltend niedrigen Ölpreisen sinkt der freie Cashflow, was Sonderdividenden streicht oder die reguläre Ausschüttung gefährdet.

2. Folgen für den österreichischen Staat

Der österreichische Staat hält über die eigene Staatsholding Oebag.gv.at eine Kernbeteiligung von 31,5 % an der OMV.

Weniger Budgeteinnahmen: Sinkt der OMV-Gewinn, fallen die Dividendenzahlungen an die ÖBAG – und damit direkt in das österreichische Staatsbudget. Günstigere Energiepreise: Positiver Nebeneffekt für den Staat und die Bevölkerung wären sinkende Treibstoff- und Energiekosten an den Zapfsäulen (z. B. bei OMV und Turmöl/Orlen), was die Inflation dämpft.

3. Folgen für die Mitbeteiligten im Nahen Osten

Der wichtigste OMV-Kernaktionär im Nahen Osten ist die staatliche Holding ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi), die 24,9 % der OMV-Anteile hält.

Strategischer Interessenkonflikt: Die Golfstaaten (wie die VAE) sind direkte Marktrivalen des Iran. Ein wirtschaftliches Erstarken des Iran durch US-Friedensverträge schwächt die geopolitische Vormachtstellung Abu Dhabis. Doppelter Einnahmenverlust: ADNOC würde nicht nur geringere Dividenden von der OMV erhalten, sondern müsste auch den Preisverfall des eigenen, im Nahen Osten geförderten Öls hinnehmen.

...und da ich Mathematik LIEBE, habe ich mal selbst nachgerechnet, wo wir landen, wenn "Frieden" ausgerufen würde....wenn eben.......





Wenn der Ölpreis (Brent) um rund 10 US-Dollar pro Barrel fiktiv fällt, bricht das operative Ergebnis (Clean CCS Operating Result) der OMV rein rechnerisch um rund 500 Millionen Euro pro Jahr ein. Der operative Cashflow verringert sich dabei um gerundet etwa 350 Millionen Euro.

1. Die Gewinn-Kalkulation (Sensitivitätsanalyse)

Laut den offiziellen Finanzberichten der OMV, die ich schon sehr sehr lange verfolge, gilt für das Jahr 2026 folgende Faustregel bei Preisänderungen:

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Bei einem Minus von 10 Dollar ergibt das rechnerisch:

Operativer Gewinn: -500 Millionen Euro pro Jahr. Cashflow (Kassenergebnis): -350 Millionen Euro pro Jahr. Info für dich unter https://in.investing.com/news/company-news/omv-q2-2026-slides-exceptional-markets-lift-all-segments-93CH-5527157

Da die OMV aktuell mit einem Ölpreis von 85 bis 95 Dollar kalkuliert (getrieben durch geopolitische Krisen im Nahen Osten), würde ein US-Iran-Friede das Öl rasch in Richtung 75 Dollar oder tiefer drücken. Auch noch logisch, oder?





2. Wohin kann die OMV-Aktie fallen?

Aktuell steht die Aktie mehr oder weniger stabil bei knapp 63 bis 64 Euro. Fällt das Öl um 10 Dollar weg, entzieht das dem Kurs das fundamentale Fundament und der RUTSCH wird beginnen.

Historischer Vergleich & charttechnische Marken: Bei einem dauerhaften Ölpreis von ca. 75 Dollar rutscht der Aktienkurs erfahrungsgemäß schnell unter die 55-Euro-Marke. Das Extrem-Szenario: Sollte der Ölpreis durch die iranische Schwemme noch tiefer rutschen (Richtung 60–65 Dollar), schlagen das Analysten-Modelle sehr sehr heftig an. Das 52-Wochen-Tief der OMV lag in ruhigeren Marktphasen bei 42,88 Euro – in dieses Fenster ($45 bis $50 Euro) kann es bei Panik am Ölmarkt durchaus wieder hingehen. Und glaubts mir, während der Mainstream an den europäischen Börsen den Rüstungsaktien nachgelaufen ist, ist die OMV sehr lustlos bei 40-46€ rumgeeiert, selbst beobachtet. "A gsunde Portion Vorsicht" beim Neueinstieg sei empfohlen, ein grundehrlicher & gutgemeinter Veteranenrat von mir.

3. Was passiert mit der Dividende?

Die Dividende besteht bei der OMV meist aus zwei Teilen: der regulären Basisdividende und einer Sonderdividende (aus Extragewinnen bei hohem Ölpreis - find ich übrigens fies, das auch die voll besteuert wird!).

Basisdividende (Relativ sicher): Die OMV hat eine progressive Dividendenpolitik. Die Basis-Ausschüttung (zuletzt ca. 2,50 bis 2,95 Euro je nach Jahr) versucht das Management auch in schwächeren Phasen zu halten, solange der Cashflow reicht. Sonderdividende (und genau DIE wackelt dann aber massiv): Die saftigen Sonderzahlungen der letzten Jahre fallen bei -10 Dollar beim Öl sofort dem Rotstift zum Opfer. Das spürt die Republik Österreich (ÖBAG) über Hunderte Millionen Euro weniger Einnahmen direkt im Budget. Und hier das GANZE mühsam mittels KI in eine ansprechende Form und ins Diagramm gepfercht für dich:

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https://www.upstreamonline.com/finance/omv-earnings-supported-by-higher-oil-prices-amid-output-decline/2-1-2023427





Was sagt dir denn nun das Diagramm? (meine bescheidene subjektive Börsenmeinung - hier nun die logische Kette)

Das Diagramm visualisiert für dich das mathematische Risiko für das Unternehmen. Es zeigt eine unaufhaltsame Kettenreaktion, falls es zu geopolitischer Entspannung (Frieden) kommt...ja "falls":

Frieden USA-Iran - Der Iran darf wieder unbeschränkt Öl exportieren. .....darauf folgt nun wie immer der Angebotsschock - Millionen neue Barrel Öl schwemmen auf den Weltmarkt. Gerundet, auch nicht "unmöglich". Dann kommt der Preissturz - Der Ölpreis der Sorte Brent bricht um (angenommene) 10 US-Dollar pro Barrel ein. Ein saftiger Gewinn-Einbruch ist die logische Folge davon - Da die OMV direkt an der Quelle fördert, verliert sie mit jedem Dollar weniger sofort Marge. Das operative Ergebnis schrumpft um 500 Millionen Euro. Es fließen 350 Millionen Euro weniger Cash in die Kassen. ......daraus abgeleitet der daraus entstehende Aktien- & Dividenden-Druck - Der Aktienkurs verlässt sein aktuelles Hoch (ca. 63–64 €) und steuert auf historische Unterstützungen (50–55 €) zu. Die Sonderdividenden für den Staat fallen weg, das österreichische Parlament hat mal wieder Zeit, sich dann in endlosen Grundsatzdebatten zu überlegen, wo sie denn nun wieder beim Steuerzahler die dadurch nicht mehr eingenommenen Millionen kompensieren wollen (.....Tschuldigung für den Scherz, ich wollte nicht respektlos sein).

Das Szenario in einer anderen Form (Kompakte Matrix wurde mit einer KI-Funktion für dich in eine für menschen leserliche Tabelle gebracht, jeder hats ja nicht so mit Mathe...ein Diagramm sagt oft mehr als tausend Worte)

Um die Zahlen für dich hier nun greifbarer zu machen, kann man das Szenario statt als Diagramm in einer direkten Gegenüberstellung von der aktuellen Marktlage zu einem Post-Friedens-Szenario betrachten (ja, und irgendwann ist halt auch mal Schluß mit Krieg, früher oder später):





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...also NUR die Basisdividende ist dann ein Extremstzenario, das an "unwahrscheinlich" grenzt und schon von der ÖBAG und der ADNOC wahrscheinlich so nicht akzeptiert würde, aber eh schon wissen: "Murphys Law" - alles was schiefgehen kann, geht auch schief oder so ähnlich - hat der Aschenbrenner grad zu spühren bekommen: „Anything that can go wrong will go wrong.“

Fazit & die Kehrseite

Die Rechnung zeigt schwarz auf weiß: für die Aktionäre und das Österreich-Staatsbudget (ÖBAG) sowie die ADNOC wäre der Frieden ein gröberer finanzieller Einschnitt. No na, auch logisch, oder?

Für Sie als Verbraucher an der Tankstelle (ob bei OMV oder dem Konkurrenten Orlen/Turmöl) wäre genau dieses Szenario allerdings ein Grund zur Freude, da die Spritpreise spürbar nachgeben würden. Ja, und das wäre dann auch für die INFLATION im Euroraum sehr gut.





lg und viel Spaß noch beim Nachgrübeln - lg K.



