Rumänisches Militär zerstört Seedrohne nahe Gasplattform
- F-16 zerstört explosive Seedrohne vor Rumänien
- Drohne nahe Gasplattform Neptun Alpha gemeldet
- Neptun Deep soll größtes Erdgasprojekt der EU werden
CONSTANTA (dpa-AFX) - Ein F-16-Kampfjet der rumänischen Luftwaffe hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest eine mit Sprengstoff bestückte Seedrohne nahe einer Gasförderplattform im Schwarzen Meer unschädlich gemacht. Ein Handelsschiff habe am Morgen die treibende Seedrohne nahe der Plattform "Neptun Alpha" etwa 80 Seemeilen östlich von Constanta gemeldet, hieß es. Rumäniens Präsident machte Russland für die Drohne verantwortlich.
Nach der Meldung durch das Handelsschiff starteten den Angaben nach die zwei Jets. Eine Maschine habe das Ziel mit seiner Bordkanone erfolgreich ins Visier genommen. Ein Schiff der Küstenwache rückte zu der Drohne aus. Ein Team zur Kampfmittelbeseitigung der rumänischen Marine an Bord habe die Seedrohne zerstört. Es werde die Drohne nun näher untersuchen, teilte das Ministerium weiter mit.
Gasförderprojekt hat große Bedeutung
Die Plattform "Neptun Alpha" gehört zum Offshore-Förderprojekt "Neptun Deep" im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres. Es ist das größte Erdgasprojekt des Landes. Es wird zu gleichen Teilen von Petrom, einer Tochterfirma des österreichischen Energie-Konzerns OMV , und dem rumänischen Staatskonzern Romgaz entwickelt. Der Produktionsstart ist für 2027 geplant und soll Rumänien zum größten Gasproduzenten der EU machen.
Der rumänische Präsident Nicusor Dan verurteilte "die Eskalation verantwortungsloser Vorfälle" durch Russland aufs Schärfste. Rumänien werde sich weiter an der Seite seiner Nato-Verbündeten verteidigen und "derartige Provokationen abwehren", teilte er nach Angaben der rumänischen Nachrichtenagentur Mediafax mit.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf der Plattform X von "hybrider Kriegsführung". "Derzeit findet eine eskalierende Drohkampagne statt, die unsere Bürger verunsichert und darauf abzielt, unsere Union zu spalten."/mrd/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OMV Aktie
Die OMV Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 68,90 auf Tradegate (20. August 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OMV Aktie um +6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,30 %.
Die Marktkapitalisierung von OMV bezifferte sich zuletzt auf 22,47 Mrd..
OMV zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.
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OMV-Aktie neu bewertet: So sieht die aktuelle Empfehlung der RBC aus (1.8.2026)
Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie mit "Underperform" unverändert belassen.
Auch das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns wurde nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen 2026 der OMV-Aktie vom zuständigen Experten Adnan Dhanani mit 60,00 Euro bestätigt. Am Freitag schlossen die OMV-Aktie bei 63,15 Euro.
Die OMV untermauerte ein solides Handelsupdate für das 2. Quartal mit einem robusten Ergebnis, das durch ein besser als erwartetes Resultat der Chemiesparte gestützt wurde, hieß es von Analystenseite.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Experten 9,09 Euro für 2026, sowie 7,64 bzw. 6,92 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
Analyse von Barclays
Barclays bestätigt für OMV die Empfehlung Untergewichten - und erhöht das Kursziel von 53,0 auf 57,0 Euro. Letzter Kurs: 62,8 Euro.
31.07.26
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von OMV mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 60,33 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 2,82 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs der OMV-Aktie von 63,15 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
Quelle: https://www.news.at/wirtschaft/omv-erzielte-starkes-operatives-gewinnplus
Das um Lagereffekte bereinigte operative Ergebnis vor Sondereffekten (CCS) kletterte im Zeitraum April bis Juni auf 1.706 Mio. Euro. Der unbereinigte Nettogewinn des ersten Halbjahres (2,015 Mrd. Euro) ist hingegen durch Einmaleffekte massiv verzerrt: Während die Dekonsolidierung der Chemiesparte Borealis im Vorquartal hohe Buchgewinne brachte, drückten Restrukturierungen das Ergebnis des zweiten Quartals.
"Das ist schon ein großes Ergebnis", sagte Stern. "Wir haben das mehr als verdoppelt gegenüber dem Quartal letzten Jahres. Den größten Sprung haben wir im Chemieergebnis gemacht." Im Ausblick rechnet die OMV mit einem Brent-Preis von 85 bis 95 Dollar und einer Produktion von bis zu 290.000 Fass pro Tag, vorbehaltlich offener Seewege am Persischen Golf.
Getragen wurde der Gewinnsprung im abgelaufenen Quartal von massiven Zuwächsen in allen drei Konzernsparten. Im Geschäftsbereich Energy (Exploration & Produktion) kletterte das bereinigte operative Ergebnis um 50 Prozent auf 885 Mio. Euro, im Fuels-Segment (Raffinerien und Marketing) um 85 Prozent auf 446 Mio. Euro und in der Chemiesparte sogar um 115 Prozent auf 429 Mio. Euro.
Sorgen bereitet dem OMV-Chef jedoch das globale Marktumfeld. "Es haben sich irrsinnige Verwerfungen in den Lieferketten ergeben, und ich meine, dass noch immer unterschätzt wird, wie schwierig es eigentlich ist, dass wir die ganzen Mengen hierher kriegen", warnte Stern. "Weltweit fehlen uns nach wie vor insbesondere Mitteldestillate (Diesel und Heizöl, Anm.)."
Für die OMV liege der größte Fokus auf der Versorgungssicherheit, in Österreich gebe es keine Engpässe. "Wir verbrauchen, als ob die Welt komplett in Ordnung wäre. Das gelingt uns hier in Europa und Österreich sehr gut." Um das zu garantieren, wurde die Kapazitätsauslastung der Raffinerie Schwechat um sieben Prozentpunkte auf 90 Prozent hochgefahren: "Wir fahren dort auf Maximal, um dort die Versorgung auch aufrechtzuerhalten", so Stern. Man sei stolz, "dass wir in den letzten Monaten und auch im letzten Quartal jetzt alle unsere Kunden nahtlos, sowohl im Gasbereich als auch im Treibstoffbereich als auch mit dem Flugbenzin beliefern konnten."
Gravierende Verschiebungen verzeichnet die OMV am Gasknotenpunkt Baumgarten (CEGH). Durch die neuen geopolitischen Vorzeichen hätten sich die Flüsse umgekehrt: "Wir sehen jetzt nicht mehr Gasflüsse von Ost nach West, sondern wir sehen insbesondere Gas, das von Nordwesten, also von Deutschland nach Österreich kommt. Wir sehen jetzt aber umgekehrt Abflüsse durch Österreich Richtung Osten." Neue Quellen sollen die Lücken füllen: Die Gasförderung im heimischen Wittau werde helfen, die inländische Produktion "um 50 Prozent zu erhöhen".
Als zentralen Meilenstein sieht Stern das Projekt Neptun Deep im Schwarzen Meer: "Das größte Öl- und Gasprojekt, das die OMV in ihrer Geschichte gemacht hat. Es wird zweieinhalb bis drei Prozent des europäischen Gasbedarfs produzieren. Das ist enorm. Rumänien wird zum Selbstversorger und Exporteur von Gas in Südosteuropa."
Den in der Bilanz ausgewiesenen Personalrückgang bei der OMV um fast 30 Prozent auf knapp 16.000 Beschäftigte erklärte Stern als primär bilanziellen Effekt: "Der Großteil von dem war natürlich die Dekonsolidierung der Borealis mit 7.000 bis 8.000 Mitarbeitern." Die Zahlung von 1,5 Mrd. Euro in das Joint Venture Borouge International erklärte Stern als Anteilserhöhung auf 50 Prozent. Das sei "kein Eintrittsgeld" gewesen.
Seinem Abgang Ende August blickt Stern nach 19 Jahren im Konzern nüchtern entgegen: "Ich habe für mich einfach entschieden, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist." Er wolle das Amt bis zum Schluss noch "ordentlich übergeben". Er sei mit dem Erreichten zufrieden "und werde das auch mit Zuversicht an die Emma Delaney übergeben".
Polnische Kette wächst - Orlen kommt - Wirtschaft
Dieser Tank-Diskonter trifft OMV, Eni & Co. hart!
Der handfeste Hintergrund zum Orlen-Netz
- Größe: Orlen betreibt europaweit tausende Tankstellen (u. a. in Polen, Deutschland, Tschechien und Österreich).
- Marktposition: Agiert in Österreich als starker Mitbewerber mit über 260 Standorten und steuert Marken wie Turmöl im aggressiven Billigtankersegment.
- Ausrichtung: Positioniert sich preislich aggressiv eben als Tank-Diskonter.
Auswirkungen auf die OMV
- Konkurrenzdruck: Orlen trifft etablierte Marken wie OMV, Eni und Shell hart, da preisbewusste Kunden speziell in Zeiten vom Iran-USA Krieg und den gestiegenen Ölpreisen verstärkt zu günstigeren Tankstellen wechseln.
- Rückzug der OMV: Die OMV hat sich in den letzten Jahren ohnehin weitgehend aus dem Tankstellengeschäft in Deutschland zurückgezogen und dabei sogar frühere Standorte fix an Orlen abgegeben. Ich glaube mich erinnern zu können, das das 17 oder 18 ÖMV-Standorte waren, die in Deutschland fix abgetreten wurden an den Diskonter Orlen.
- Heimmarkt Österreich stark unter Druck: Auf dem österreichischen Markt wandelt sich das Gefüge stark durch den Vormarsch des polnischen Konzerns. Siehe: https://www.krone.at/4209864.
1. Auswirkung auf die OMV-Aktie und Dividende, ja das wollten wir eigentlich wissen (selbst nachgedacht, ja sowas gibts auch noch und mittels KI recherchiert und aufgelistet)
Ein plötzliches Überangebot an Öl senkt den weltweiten Rohölpreis (Brent). Logisch, kapier ich auch. Da die Gewinne der OMV stark an den tatsächlichen Ölpreis gekoppelt sind, reagiert die Aktie darauf empfindlich.
- Aktienkurs: Sinkt tendenziell, da niedrigere Ölpreise die Gewinnmargen im Upstream-Bereich (Förderung) schmälern.
- Dividenden-Risiko: Die Dividende bleibt nicht automatisch gleich. Zwar versucht die OMV eine progressive Dividendenpolitik zu fahren, doch bei langanhaltend niedrigen Ölpreisen sinkt der freie Cashflow, was Sonderdividenden streicht oder die reguläre Ausschüttung gefährdet.
2. Folgen für den österreichischen Staat
Der österreichische Staat hält über die eigene Staatsholding Oebag.gv.at eine Kernbeteiligung von 31,5 % an der OMV.
- Weniger Budgeteinnahmen: Sinkt der OMV-Gewinn, fallen die Dividendenzahlungen an die ÖBAG – und damit direkt in das österreichische Staatsbudget.
- Günstigere Energiepreise: Positiver Nebeneffekt für den Staat und die Bevölkerung wären sinkende Treibstoff- und Energiekosten an den Zapfsäulen (z. B. bei OMV und Turmöl/Orlen), was die Inflation dämpft.
3. Folgen für die Mitbeteiligten im Nahen Osten
Der wichtigste OMV-Kernaktionär im Nahen Osten ist die staatliche Holding ADNOC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (Abu Dhabi), die 24,9 % der OMV-Anteile hält.
- Strategischer Interessenkonflikt: Die Golfstaaten (wie die VAE) sind direkte Marktrivalen des Iran. Ein wirtschaftliches Erstarken des Iran durch US-Friedensverträge schwächt die geopolitische Vormachtstellung Abu Dhabis.
- Doppelter Einnahmenverlust: ADNOC würde nicht nur geringere Dividenden von der OMV erhalten, sondern müsste auch den Preisverfall des eigenen, im Nahen Osten geförderten Öls hinnehmen.
...und da ich Mathematik LIEBE, habe ich mal selbst nachgerechnet, wo wir landen, wenn "Frieden" ausgerufen würde....wenn eben.......
1. Die Gewinn-Kalkulation (Sensitivitätsanalyse)
Laut den offiziellen Finanzberichten der OMV, die ich schon sehr sehr lange verfolge, gilt für das Jahr 2026 folgende Faustregel bei Preisänderungen:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25157/board/20260803131940-1f6b07ccdc1e8c2dce6b715dc7fb9c36b68940d5d21cf63a5.png
Bei einem Minus von 10 Dollar ergibt das rechnerisch:
- Operativer Gewinn: -500 Millionen Euro pro Jahr.
- Cashflow (Kassenergebnis): -350 Millionen Euro pro Jahr. Info für dich unter https://in.investing.com/news/company-news/omv-q2-2026-slides-exceptional-markets-lift-all-segments-93CH-5527157
Da die OMV aktuell mit einem Ölpreis von 85 bis 95 Dollar kalkuliert (getrieben durch geopolitische Krisen im Nahen Osten), würde ein US-Iran-Friede das Öl rasch in Richtung 75 Dollar oder tiefer drücken. Auch noch logisch, oder?
2. Wohin kann die OMV-Aktie fallen?
Aktuell steht die Aktie mehr oder weniger stabil bei knapp 63 bis 64 Euro. Fällt das Öl um 10 Dollar weg, entzieht das dem Kurs das fundamentale Fundament und der RUTSCH wird beginnen.
- Historischer Vergleich & charttechnische Marken: Bei einem dauerhaften Ölpreis von ca. 75 Dollar rutscht der Aktienkurs erfahrungsgemäß schnell unter die 55-Euro-Marke.
- Das Extrem-Szenario: Sollte der Ölpreis durch die iranische Schwemme noch tiefer rutschen (Richtung 60–65 Dollar), schlagen das Analysten-Modelle sehr sehr heftig an. Das 52-Wochen-Tief der OMV lag in ruhigeren Marktphasen bei 42,88 Euro – in dieses Fenster ($45 bis $50 Euro) kann es bei Panik am Ölmarkt durchaus wieder hingehen. Und glaubts mir, während der Mainstream an den europäischen Börsen den Rüstungsaktien nachgelaufen ist, ist die OMV sehr lustlos bei 40-46€ rumgeeiert, selbst beobachtet. "A gsunde Portion Vorsicht" beim Neueinstieg sei empfohlen, ein grundehrlicher & gutgemeinter Veteranenrat von mir.
3. Was passiert mit der Dividende?
Die Dividende besteht bei der OMV meist aus zwei Teilen: der regulären Basisdividende und einer Sonderdividende (aus Extragewinnen bei hohem Ölpreis - find ich übrigens fies, das auch die voll besteuert wird!).
- Basisdividende (Relativ sicher): Die OMV hat eine progressive Dividendenpolitik. Die Basis-Ausschüttung (zuletzt ca. 2,50 bis 2,95 Euro je nach Jahr) versucht das Management auch in schwächeren Phasen zu halten, solange der Cashflow reicht.
- Sonderdividende (und genau DIE wackelt dann aber massiv): Die saftigen Sonderzahlungen der letzten Jahre fallen bei -10 Dollar beim Öl sofort dem Rotstift zum Opfer. Das spürt die Republik Österreich (ÖBAG) über Hunderte Millionen Euro weniger Einnahmen direkt im Budget.
- Und hier das GANZE mühsam mittels KI in eine ansprechende Form und ins Diagramm gepfercht für dich:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25157/board/20260803131940-68d82afe4eb72d4e1bbe2b67fd2788284e1921a59aa4f8120.png
Was sagt dir denn nun das Diagramm? (meine bescheidene subjektive Börsenmeinung - hier nun die logische Kette)
Das Diagramm visualisiert für dich das mathematische Risiko für das Unternehmen. Es zeigt eine unaufhaltsame Kettenreaktion, falls es zu geopolitischer Entspannung (Frieden) kommt...ja "falls":
- Frieden USA-Iran - Der Iran darf wieder unbeschränkt Öl exportieren.
- .....darauf folgt nun wie immer der Angebotsschock - Millionen neue Barrel Öl schwemmen auf den Weltmarkt. Gerundet, auch nicht "unmöglich".
- Dann kommt der Preissturz - Der Ölpreis der Sorte Brent bricht um (angenommene) 10 US-Dollar pro Barrel ein.
- Ein saftiger Gewinn-Einbruch ist die logische Folge davon - Da die OMV direkt an der Quelle fördert, verliert sie mit jedem Dollar weniger sofort Marge. Das operative Ergebnis schrumpft um 500 Millionen Euro. Es fließen 350 Millionen Euro weniger Cash in die Kassen.
- ......daraus abgeleitet der daraus entstehende Aktien- & Dividenden-Druck - Der Aktienkurs verlässt sein aktuelles Hoch (ca. 63–64 €) und steuert auf historische Unterstützungen (50–55 €) zu. Die Sonderdividenden für den Staat fallen weg, das österreichische Parlament hat mal wieder Zeit, sich dann in endlosen Grundsatzdebatten zu überlegen, wo sie denn nun wieder beim Steuerzahler die dadurch nicht mehr eingenommenen Millionen kompensieren wollen (.....Tschuldigung für den Scherz, ich wollte nicht respektlos sein).
Das Szenario in einer anderen Form (Kompakte Matrix wurde mit einer KI-Funktion für dich in eine für menschen leserliche Tabelle gebracht, jeder hats ja nicht so mit Mathe...ein Diagramm sagt oft mehr als tausend Worte)
Um die Zahlen für dich hier nun greifbarer zu machen, kann man das Szenario statt als Diagramm in einer direkten Gegenüberstellung von der aktuellen Marktlage zu einem Post-Friedens-Szenario betrachten (ja, und irgendwann ist halt auch mal Schluß mit Krieg, früher oder später):
...also NUR die Basisdividende ist dann ein Extremstzenario, das an "unwahrscheinlich" grenzt und schon von der ÖBAG und der ADNOC wahrscheinlich so nicht akzeptiert würde, aber eh schon wissen: "Murphys Law" - alles was schiefgehen kann, geht auch schief oder so ähnlich - hat der Aschenbrenner grad zu spühren bekommen: „Anything that can go wrong will go wrong.“
Fazit & die Kehrseite
Die Rechnung zeigt schwarz auf weiß: für die Aktionäre und das Österreich-Staatsbudget (ÖBAG) sowie die ADNOC wäre der Frieden ein gröberer finanzieller Einschnitt. No na, auch logisch, oder?
Für Sie als Verbraucher an der Tankstelle (ob bei OMV oder dem Konkurrenten Orlen/Turmöl) wäre genau dieses Szenario allerdings ein Grund zur Freude, da die Spritpreise spürbar nachgeben würden. Ja, und das wäre dann auch für die INFLATION im Euroraum sehr gut.
https://www.derstandard.at/story/3000000316199/neue-omv-spitze-eine-weltgewandte-chefin-fuer-oesterreichs-oelriesen?ref=rss
Einen schönen Guten Tag und besten Dank für die wertvollen Informationen in diesem Thread.
OMV-Tochter Petrom und Shell starten Gasexploration vor Bulgariens Küste
Wien, 11. Mrz (Reuters) - Die rumänische OMV-Tochter Petrom weitet ihre Suche nach Erdgas im Schwarzen Meer aus. Das Unternehmen beteilige sich mit 25 Prozent an einem Konsortium für den Explorationsblock Han Tervel vor der Küste Bulgariens, teilte die österreichische Konzernmutter OMV am Mittwoch mit. Betreiber des Projekts sei der britische Energiekonzern Shell mit einem Anteil von 42 Prozent. Dritter Partner ist die türkische TPAO mit 33 Prozent.
Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die bulgarische Regierung. In einer ersten Phase sollen seismische Daten des rund 4000 Quadratkilometer großen Gebiets ausgewertet werden, bevor über Probebohrungen entschieden wird. OMV-Petrom-Chefin Christina Verchere bezeichnete den Schritt als Stärkung des Portfolios in der Region. Das Unternehmen ist bereits Betreiber des Großprojekts Neptun Deep im rumänischen Teil des Schwarzen Meeres.