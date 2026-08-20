Börsenstart USA - 20.08. - US 30 schwach -0,62 %

Der US 30 bewegt sich bei 53.117,36 PKT und fällt um -0,62 %.

Top-Werte: McDonald's +1,22 %, Walt Disney +0,86 %, Coca-Cola +0,81 %, Chevron Corporation +0,79 %, Merck & Co -1,63 %

Flop-Werte: Walmart -9,15 %, The Home Depot -2,24 %, Sherwin-Williams -2,09 %

Der US Tech 100 steht bei 29.273,35 PKT und verliert bisher -0,51 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,53 %, Diamondback Energy +2,73 %, AppLovin Registered (A) +1,60 %, Mondelez International Registered (A) +1,27 %, Linde +1,24 %

Flop-Werte: Walmart -9,15 %, Nebius Group Registered (A) -5,13 %, SpaceX -4,89 %, Intel -3,26 %, Rocket Lab Corporation -3,23 %

Der US 500 steht bei 7.684,36 PKT und verliert bisher -0,31 %.

Top-Werte: CF Industries Holdings +6,52 %, Coinbase +4,17 %, Deere +3,81 %, Dow +3,77 %, Corteva +3,68 %

Flop-Werte: Moderna -18,85 %, Walmart -9,15 %, Synchrony Financial -4,16 %, Steel Dynamics -4,11 %, Coherent -4,06 %