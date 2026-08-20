CF Industries Holdings Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 20.08.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die CF Industries Holdings Aktie. Mit einer Performance von +6,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CF Industries Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 108,70€, mit einem Plus von +6,52 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

CF Industries Holdings ist ein führender US-Hersteller von Stickstoffdüngern (Ammoniak, Harnstoff, UAN) für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position in Nordamerika, profitiert von Erdgasvorteilen und großskaliger Produktion. Wichtige Wettbewerber: Nutrien, Yara, Mosaic, OCI. USP: kostengünstige Produktion, integrierte Logistik, Fokus auf kohlenstoffärmere Ammoniaklösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der CF Industries Holdings Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,14 %.

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Allein seit letzter Woche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um +5,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CF Industries Holdings um +55,04 % gewonnen.

Während CF Industries Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %. Damit gehört CF Industries Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

CF Industries Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,87 % 1 Monat -3,86 % 3 Monate -7,14 % 1 Jahr +41,70 %

Informationen zur CF Industries Holdings Aktie

Stand: 20.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 151 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,73 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. The Mosaic notiert im Plus, mit +2,18 %. K+S notiert im Plus, mit +2,56 %. Nutrien legt um +3,97 % zu

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Ob die CF Industries Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CF Industries Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.