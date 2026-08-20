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    AKTIEN IM FOKUS

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    Walmart sehr schwach - US-Geschäft bereitet weiterhin Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwaches US-Geschäft zieht Walmart-Aktien nach unten
    • Walmart-Aktie fällt 8,7 Prozent auf tiefsten Stand
    • Werbung und Online-Geschäft stützen Quartalszahlen
    AKTIEN IM FOKUS - Walmart sehr schwach - US-Geschäft bereitet weiterhin Sorgen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein schwach laufendes US-Geschäft hat am Donnerstag die Papiere von Walmart nach unten gezogen. Im frühen New Yorker Handel ging es für die Titel des weltgrößten Einzelhändlers um 8,7 Prozent abwärts, womit sie den größten Abschlag innerhalb eines Handelstages seit 2022 verbuchten. Sie kosteten zuletzt gut 104 Dollar, dies ist der tiefste Kurs seit Ende November 2025.

    Im Leitindex Dow Jones Industrial , der um 0,6 Prozent nachgab, belegten sie den letzten Platz und notieren unter der 21- und der 50-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurz- beziehungsweise mittelfristigen Kurstrend geben. Die Konkurrenz von Costco blieb mit einem Kursminus von gut 2 Prozent nicht verschont. Kroger kamen mit minus 0,5 Prozent glimpflicher davon.

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    Im zweiten Geschäftsquartal war es für Walmart so schlecht gar nicht gelaufen. Der Konzern profitierte von einem starken Zuwachs seiner Werbeeinnahmen, einem florierenden Online-Geschäft und Zollrückzahlungen durch die US-Regierung. Die Prognosen für das noch bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr wurden angehoben. Allerdings enttäuschte das wichtige US-Geschäft die Anleger.

    Corey Tarlowe vom Analysehaus Jefferies nannte ungeachtet der für das Gesamtjahr erhöhten Ziele jene für das dritte Jahresviertel enttäuschend. Die Umsatzentwicklung auf vergleichbarer Basis in den USA sei schwächer als erwartet gewesen, schrieb Steven Shemesh von der kanadischen Bank RBC. Dies dürfte die Diskussionen über die Bewertung der Aktie am Leben erhalten.

    Die Walmart-Papiere haben sich seit ihrem im Mai erreichten Rekordhoch bei gut 135 Dollar schlecht entwickelt. Sorgen, dass sich das Wachstum in den USA weiter abschwächen könnte, lasteten auf dem Kurs. Zudem hatte der Einzelhändler im Mai gewarnt, dass hohe Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs in den kommenden Monaten auf den Gewinn drücken könnten. Seit Jahresanfang steht für die Aktien ein Minus von gut 6 Prozent zu Buche./ajx/bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 804,5 auf Tradegate (20. August 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -12,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 705,96 Mrd..

    Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 154,00USD was eine Bandbreite von +48,40 %/+73,13 % bedeutet.





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