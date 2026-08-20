Parkway Corporate - Durchbruch bei 700-Mio.-AUD-Projekt!

Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) hat für seinen geplanten QBS Brine Management Complex (QBMC) in Queensland alle zentralen behördlichen Genehmigungen erhalten. Die Zusage der Western Downs Regional Council sowie der Umweltbehörden deckt sowohl das geplante Demonstrationsprojekt (Stage 0) als auch die erste voll kommerzielle Ausbaustufe (Stage 1) ab!



Für Stage 1 stellt das Unternehmen herausragende fundamentale Kennzahlen in Aussicht: unter anderem einen Kapitalwert (NPV) von über 700 Mio. AUD und eine interne Verzinsung (IRR) von mehr als 30%.

Einzigartige Marktposition und regulatorischer Rückenwind

Mit den Genehmigungen wird QBMC die einzige regulierte Anlage in Queensland sein, die Abfallsolen aus den Verarbeitungsprozessen der Coal-Seam-Gas-Industrie (CSG) nicht nur aufnehmen, sondern im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen „Beneficial-Use“-Pfads in verwertbare Industriechemikalien umwandeln darf.

Seit Beginn des CSG-Booms im Jahr 2010 haben sich über 3 Mio. Tonnen Salze in temporären Solelagerbecken angesammelt. Der Druck auf Produzenten zur nachhaltigen Entsorgung wächst zusehends. Gleichzeitig sichern jüngst genehmigte Megaprojekte in direkter Nachbarschaft - darunter die Erweiterung des APLNG-Projekts sowie Shells Surat Gas Project - die Rohstoffversorgung von QBMC für Jahrzehnte.

Schlüsselbaustein für Queenslands Rohstoff- und Industriestrategie

Neben der Entsorgungsproblematik adressiert Parkway einen lukrativen Absatzmarkt: Aus den Salzen sollen grüne Chemieprodukte wie Natronlauge und Salzsäure entstehen. Diese Reagenzien sind essenziell für die heimische Mineralverarbeitung im Rahmen von Queenslands Critical-Minerals-Strategie 2026–2030 sowie für die großen Alumina-Raffinerien in Gladstone, die derzeit auf teure Importe angewiesen sind. Zusätzlich prüft Parkway die direkte Rückgewinnung kritischer Mineralien aus den Abfallströmen.

Nächste Meilensteine für Anleger

Mit dem Erhalt der Hauptgenehmigungen rücken die nächsten operativen Schritte näher. Anstehende Katalysatoren sind z.B. die Finalisierung des Engineering-Designs für Stage 0, Vertiefung der strategischen Partnerschaft mit Hitachi, Abschluss von Abnahme- und Finanzierungsvereinbarungen sowie der geplante Beginn erster Standortarbeiten noch im laufenden Jahr!

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