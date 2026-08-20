Anleiherenditen, Ölpreise und Walmart belasten US-Börsen

Auch wenn in 11 Tagen der nächste Bericht ansteht. Ich habe überwiegend Deinvestiert im DACH Raum.

Mein Grund die Dividenden sind durch; somit ist nichts mehr zu holen; meist war ich im Gewinn; natürlich habe ich die Gewinne in Aktien meist stehen gelassen;

Im Sommer ohne in der Urlaubszeit sind die Börsen leicht und schwankend; meine Erwartung geht nach unten für die Zeit bis Oktober; November. Dort ist häufig das Tief für deutsche Aktien. Sofern noch Geld denn da, ist geh ich dann wieder rein.





Gekauft habe ich jedoch auch

Ende letzten Monats waren es ja die Goldwerte; derzeit sehen alle recht gut aus; die Saison geht ja bis Dezember

FDJ UNITED hatte ich an einem schwachen Tag mit einem Abstaberlimit voll gemacht

(Allwyn (Opap Holding) hatte ich schon mal aufgestockt @carfal)

Primary Health Properties PLC habe ich mal begonnen. Ohne die Steuern gefällt es mir immer besser

Universal Corp. hat es mal aus der Beobachtungsliste nach Rücksetzer ins Depot geschafft (Tabak stocke ich auf)





Bei American Electric Power und bei REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF Shs USD habe ich einen kleinen Fuß in die Tür gestellt.





Und die verkauften Stroeer erseten die Ceconomy AG in meiner Übernahmesparte.





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"BRL hat in den letzten Tagen etwas verloren, liegt vermutlich an den anstehenden Wahlen, ich bleibe hier aber investiert. "





Das könnte mein Einstieg werden; ich suche noch nach passenden Anleihen

Danke für den Hinweis mit CSWC ;





Und wie immer auch das nur meine Meinung und keine Beratung zu kauf oder verkauf.