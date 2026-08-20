Dr. Eckhard Schulte (MainSky): Chinas Notenbank wartet noch ab – hoffentlich nicht zu lange…

Noch hält die People’s Bank of China die Füße still, dabei besteht im Reich der Mitte dringender Handlungsbedarf. Die Konjunkturdaten sind durch die Bank alarmierend schwach, egal ob die zu Wochenbeginn veröffentlichten Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion oder die jüngsten BIP‑Daten. Der Immobilienmarkt kommt nicht zur Ruhe und befindet sich nun schon seit fünf Jahren in der Rezession. Die Zahlen des nationalen Statistikbüros NBS zeigen eher eine Beschleunigung der Abwärtsdynamik als eine Stabilisierung. Das Kernproblem Chinas ist weiterhin das hohe Überangebot, das zum einen wegen der Subventionspolitik der Regierung und zum anderen wegen einer schwachen Inlandsnachfrage entsteht. Dies erzeugt starke disinflationäre Tendenzen, zu allem Überfluss steigen in China wegen der Spannungen im Nahen Osten auch die Produzentenpreise, was die Margen der Unternehmen unter Druck setzt. Somit hagelt es schwache Unternehmensergebnisse, zuletzt Baidu, davor Xiaomi, Alibaba, Tencent und BYD.

Aktien: Hier ist der staatlich protegierte KI- und Technologiesektor interessant, da dieser von den Bestrebungen der Administration profitiert, die Lücke gegenüber den USA zu schließen, und ein weitgehendes Eigenleben losgelöst von den Fundamentaldaten führt. Dass das funktioniert, zeigt der STAR-50-Index (investierbar über den KraneShares Star-50-Index-ETF), der dem Gesamtmarkt trotzt und YTD mit 40 Prozent im Plus liegt. Der breite, nicht staatlich geförderte Gesamtmarkt, abgebildet durch den MSCI China, ist hingegen unbedingt zu meiden. Er spiegelt die ungeschminkte wirtschaftliche Realität wider und wird zwischen dem Überangebot, der Nachfrageschwäche und dem massiven Margendruck der klassischen Industrien sowie der großen Consumer-Tech-Konzerne aufgerieben.





Renten: Die Deflationstendenzen in China können über Long-Positionen in chinesischen Staatsanleihen gespielt werden. Der iShares China Gov. Bond-ETF kommt mit einer Duration von ca. 5,5 Jahren auf ein YTD-Plus von über sechs Prozent. Somit bleibt immerhin noch ein globaler Rentenmarkt, der attraktiv ist.









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Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8–Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

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