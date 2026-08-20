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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,16 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 2
    Performance 1M: +12,01 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Nemetschek-Aktie, der vor allem mit einer US-Übernahme im Softwaresektor und einer Erholung stark gefallener Softwarewerte erklärt wird. Hohe Handelsvolumina deuten laut Diskussion auf institutionelle Käufe hin; weitere Kursgewinne werden erwartet. Trotz KI-Sorgen gelten Umsätze und Gewinne als robust. KI wird eher als Chance für effizientere Entwicklung, Updates und Kostensenkungen gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Verbio
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 3
    Performance 1M: +0,03 %
    Chart Verbio
    ISIN: DE000A0JL9W6
    WKN: A0JL9W
    Die Verbio Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen angeblichen Kurssprung auf 33,42 Euro, der als möglicher App- oder Datenfehler bezweifelt wird. Steigende RIN-Preise gelten als positiv für Verbios US-Ergebnis. Diskutiert werden zudem Währungsrisiken: Ein stärkerer Euro belastet die Euro-Bilanz, während US-Aktivitäten operativ profitieren könnten. Niedrige Gasspeicherstände werden als möglicher Kurstreiber gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +2,14 %
    Platz 4
    Performance 1M: +33,48 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,14 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,09 %
    Platz 5
    Performance 1M: +8,08 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,09 %.

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