Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nemetschek
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 2
Performance 1M: +12,01 %
Performance 1M: +12,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Nemetschek-Aktie, der vor allem mit einer US-Übernahme im Softwaresektor und einer Erholung stark gefallener Softwarewerte erklärt wird. Hohe Handelsvolumina deuten laut Diskussion auf institutionelle Käufe hin; weitere Kursgewinne werden erwartet. Trotz KI-Sorgen gelten Umsätze und Gewinne als robust. KI wird eher als Chance für effizientere Entwicklung, Updates und Kostensenkungen gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.
Verbio
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 3
Performance 1M: +0,03 %
Performance 1M: +0,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Verbio (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen angeblichen Kurssprung auf 33,42 Euro, der als möglicher App- oder Datenfehler bezweifelt wird. Steigende RIN-Preise gelten als positiv für Verbios US-Ergebnis. Diskutiert werden zudem Währungsrisiken: Ein stärkerer Euro belastet die Euro-Bilanz, während US-Aktivitäten operativ profitieren könnten. Niedrige Gasspeicherstände werden als möglicher Kurstreiber gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,14 %
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 4
Performance 1M: +33,48 %
Performance 1M: +33,48 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,09 %
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 5
Performance 1M: +8,08 %
Performance 1M: +8,08 %
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