Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 20.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von adidas, teils rund 10% binnen einer Woche, die Rolle als DAX-Verlierer und einen abrupten Abverkauf nach einer kurzen Erholung. Fundamental werden Überbestände, hohe Marketingkosten, Konkurrenz, Zölle und schwaches Konsumklima diskutiert. RBC bleibt bei „Outperform“ und sieht adidas im US-Schulgeschäft vorn; China gilt als stabil. Viele erwarten erst 2027 verlässlichere Gewinne und sehen die Aktie eher als Halteposition.