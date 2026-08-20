Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 20.08.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von adidas, teils rund 10% binnen einer Woche, die Rolle als DAX-Verlierer und einen abrupten Abverkauf nach einer kurzen Erholung. Fundamental werden Überbestände, hohe Marketingkosten, Konkurrenz, Zölle und schwaches Konsumklima diskutiert. RBC bleibt bei „Outperform“ und sieht adidas im US-Schulgeschäft vorn; China gilt als stabil. Viele erwarten erst 2027 verlässlichere Gewinne und sehen die Aktie eher als Halteposition.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber adidas eingestellt.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 2
Performance 1M: -10,41 %
Performance 1M: -10,41 %
ENI
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 3
Performance 1M: +12,58 %
Performance 1M: +12,58 %
Bayer
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 4
Performance 1M: +2,18 %
Performance 1M: +2,18 %
Koninklijke Ahold Delhaize
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 5
Performance 1M: -14,70 %
Performance 1M: -14,70 %
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