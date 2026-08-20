Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 20.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.08.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +5,62 %
Tagesperformance: +5,62 %
Platz 1
Performance 1M: -6,92 %
Performance 1M: -6,92 %
voestalpine
Tagesperformance: -5,53 %
Tagesperformance: -5,53 %
Platz 2
Performance 1M: -5,27 %
Performance 1M: -5,27 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: -5,35 %
Tagesperformance: -5,35 %
Platz 3
Performance 1M: -3,75 %
Performance 1M: -3,75 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -4,26 %
Tagesperformance: -4,26 %
Platz 4
Performance 1M: +5,42 %
Performance 1M: +5,42 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 5
Performance 1M: -2,15 %
Performance 1M: -2,15 %
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