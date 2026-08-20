ROUNDUP/Aktien New York
Anleiherenditen, Ölpreise und Walmart belasten
- Walmart enttäuscht und belastet die US-Börsen
- Ölpreise, Renditen und US-Schulden belasten Märkte
- Deere steigt, während Coty nach Bilanz einbricht
NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart strahlen am Donnerstag negativ auf den US-Aktienmarkt ab. Die Papiere des weltweit größten Filial-Einzelhändlers sackten im frühen Börsenhandel deutlich ab. Schwächere Geschäfte von Walmart werfen für gewöhnlich Fragen nach dem Konsum der US-Bürger auf, der für die amerikanische Wirtschaft eine wichtige Säule ist.
Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats und büßte zuletzt 0,68 Prozent auf 53.097 Punkte ein. Der techlastige Nasdaq 100 verlor 0,41 Prozent auf 29.305 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Minus von 0,29 Prozent auf 7.6876 Punkte.
Belastend für die Börsen wirkten am Donnerstag zudem erneut steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten legte zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen US-Dollar zu. "Ein denkwürdiges Ereignis", wie die Autoren vom Börsenbrief Fuchs-Kapital schrieben. "Kein Wunder, dass die Renditen der US-Staatsanleihen steil nach oben zeigen." Die Ankündigung des US-Finanzministeriums am Vortag, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen. "Fundamental ändern die Rückkäufe nichts", hieß es in einer Einschätzung der Dekabank.
Am Ölmarkt bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. US-Präsident Donald Trump hatte vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Land mit einem "Wirtschaftskrieg" gedroht.
Die Umsätze von Walmart auf dem Heimatmarkt blieben im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der Preisdruck bei pharmazeutischen Produkten macht dem Konzern zu schaffen. Die Walmart-Aktien verloren mehr als 9 Prozent. Andere Handelskonzerne wie Costco , Kroger und Home Depot blieben mit Kurseinbußen von 1,3 bis 2,9 Prozent nicht verschont.
Ganz anders sah es beim Land- und Forstmaschinenbauer Deere & Co aus, der mit seinen Quartalszahlen überzeugte. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem guten Jahr 2027 für die US-Agrarbranche. Der Kurs stieg um knapp 4,4 Prozent.
Der Parfüm- und Kosmetikhersteller Coty blieb nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz einen Ausblick auf das Geschäftsjahr schuldig. Zudem sieht das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr als Jahr des Übergangs. Das ließ den Aktienkurs um mehr als 10 Prozent einbrechen. Am Vortag war es im Zuge starker Quartalszahlen von Estee Lauder noch kräftig auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gegangen./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 804,8 auf Tradegate (20. August 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um -12,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 705,48 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,9900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 154,00USD was eine Bandbreite von +48,97 %/+73,80 % bedeutet.
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Auch wenn in 11 Tagen der nächste Bericht ansteht. Ich habe überwiegend Deinvestiert im DACH Raum.
Talanx Aktie WKN: TLX100 ISIN: DE000TLX1005
120,00 EUR+4,803%+5,50
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Talanx erhöht Ausblick nach Rekord-Halbjahr
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/talanx-erhoeht-ausblick-nach-rekord-halbjahr-ce7859dedc88f621
--Gewinn 2026 nun "deutlich über" 2,7 Mrd Euro gesehen
--Nettogewinn steigt im 1. Halbjahr, sinkt im 2. Quartal
--1H-Ergebnisbeitrag der Erstversicherung über 50 Prozent
DOW JONES--Talanx hat im ersten Halbjahr von einem höheren Kapitalanlageergebnis, einer geringeren Großschadensbelastung und Rekordergebnissen in allen Geschäftsbereichen profitiert. Der Versicherungskonzern steigerte seinen Gewinn trotz eines schwächeren zweiten Quartals stärker als erwartet und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr.
Vorbörslich wird die Aktie auf Tradegate 2,4 Prozent höher gehandelt.
Für das laufende Jahr rechnet Talanx nun mit einem Nettogewinn (Konzernergebnis) von "deutlich über" 2,7 Milliarden Euro. Bislang war der Konzern von rund 2,7 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro im Vorjahr ausgegangen. Die Eigenkapitalrendite wird weiterhin bei etwa 19 Prozent gesehen. Im ersten Halbjahr lag sie mit 21,5 Prozent deutlich über dem Zielwert. Der Versicherungsumsatz soll währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.
In den ersten sechs Monaten stieg der Nettogewinn um 9 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,46 Milliarden Euro gerechnet. Die Erstversicherungsgeschäfte trugen 52 Prozent zum Gewinn bei.
Im zweiten Quartal sank der Nettogewinn allerdings um 6 Prozent auf 724 Millionen Euro, was einem leichten Gewinnrückgang bei der Rückversicherungstochter Hannover Rück geschuldet war, die ihre Ergebnisse am Mittwoch vorgelegt hatte.
Der Versicherungsumsatz stagnierte im ersten Halbjahr nahezu bei 24,3 Milliarden Euro, legte bereinigt um Wechselkurseffekte aber um 3 Prozent zu. Das um Wechselkurseffekte bereinigte versicherungstechnische Finanz- und Kapitalanlageergebnis stieg auf 1,03 Milliarden von 848 Millionen Euro. Das EBIT kletterte um 11 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro.
Die Belastung aus Großschäden für den Talanx-Konzern sank im Halbjahr auf 942 Millionen von 1,13 Milliarden Euro im Vorjahr und lag damit unterhalb des gebuchten Großschadensbudgets.
Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden-Unfall-Versicherung verbesserte sich um 2 Prozentpunkte auf 88,7 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 Prozent arbeitet eine Versicherung profitabel.
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