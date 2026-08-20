Deere Aktie steigt am 20.08.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deere Aktie. Mit einer Performance von +7,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deere Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 535,00€, mit einem Plus von +7,30 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Deere & Company (John Deere) produziert Land-, Bau- und Forstmaschinen sowie Präzisionslandwirtschafts- und Finanzierungslösungen. Stark in Nordamerika, global führend in Agrartechnik. Hauptkonkurrenten: CNH Industrial, AGCO, Kubota, Caterpillar. USP: starke Marke, dichtes Händlernetz, hohe Zuverlässigkeit, integrierte digitale Lösungen (Precision Ag, vernetzte Maschinen).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Deere investiert war, konnte einen Gewinn von +3,67 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deere Aktie damit um -8,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +25,25 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Deere Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,55 % 1 Monat -5,42 % 3 Monate +3,67 % 1 Jahr +18,47 %

Informationen zur Deere Aktie

Stand: 20.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 270 Mio. Deere Aktien. Damit ist das Unternehmen 144,20 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von AGCO, Caterpillar und Co.

AGCO, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,69 %. Caterpillar notiert im Plus, mit +0,03 %. CNH Industrial notiert im Minus, mit -0,23 %. Mahindra & Mahindra legt um +0,83 % zu

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Ob die Deere Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deere Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.