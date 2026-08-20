Schweizer Franken wird zur beliebtesten Carry-Trade-Währung

Der Grund für den Rollenwechsel ist vor allem der Preis. Während der japanische Leitzins inzwischen bei einem Prozent liegt, hält die SNB ihren Zins bei null. Am Terminmarkt ist die Differenz noch auffälliger. Nach Bloomberg-Daten liegt die implizite Drei-Monats-Rendite des Franken derzeit bei minus 0,23 Prozent – niedriger als bei jeder anderen wichtigen Währung. Beim Yen sind es 0,94 Prozent. Wer nach möglichst billigem Geld für einen Carry Trade sucht, findet es damit derzeit in der Schweiz. Das hat dazu geführt, dass Hedgefonds zuletzt ihre Franken-Shorts deutlich ausgebaut und die Yen-Positionen reduziert haben.

Jahrzehntelang war der japanische Yen die Finanzierungswährung schlechthin für sogenannte Carry Trades. Doch nun könnte der Schweizer Franken ihm zumindest beim Neugeschäft den Rang ablaufen. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist das keine schlechte Nachricht: Je mehr Investoren Franken leihen und anschließend verkaufen, desto größer wird der Abwertungsdruck auf die Währung – und desto weniger muss die SNB selbst gegen einen zu starken Franken vorgehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die Carry-Trader war vor allem die Intervention Japans und der USA am Devisenmarkt Ende Juli entscheidend, um noch stärker auf den Franken zu setzen. Denn solche Interventionen wie auch die Erwartung am Markt, dass die Bank of Japan ihre Zinsen erneut anheben könnte, machen es für sie riskanter, sich Yen zu leihen. Denn eine plötzlich steigende Finanzierungswährung kann die über Monate erzielten Zinsgewinne binnen kurzer Zeit auslöschen.

Beim Franken sieht es momentan genau umgekehrt aus. Die SNB hält ihren Leitzins bei null und hat ausdrücklich erklärt, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen, um einer "raschen und übermässigen Aufwertung" des Franken entgegenzuwirken. Das macht die Währung für Carry Trader besonders attraktiv, da so nicht nur die Finanzierungskosten besonders niedrig sind, auch das Risiko einer starken Franken-Aufwertung begrenzt wird.

Das Prinzip eines Carry Trades ist simpel. Anleger verschulden sich in einer niedrig verzinsten Währung wie Yen oder Franken und investieren das Geld in einer höher verzinsten wie US-Dollar oder brasilianischem Real. Besonders groß ist der theoretische Zinsabstand derzeit beispielsweise zum Real, der nach Bloomberg-Daten auf eine implizite Drei-Monats-Rendite von 12,55 Prozent. Gegenüber den minus 0,23 Prozent beim Franken ergibt sich ein annualisierter Abstand von fast 13 Prozentpunkten.

Ein Investor könnte also einen Kredit in Franken aufnehmen, dafür Real einkaufen und das Kapital in Brasilien anlegen. Bleibt der Wechselkurs unverändert, verdient er vereinfacht gesagt an diesem riesigen Zinsunterschied. Wertet der Franken gegenüber dem Real zusätzlich ab, wird der Trade noch lukrativer. Steigt der Franken dagegen deutlich, kann der Währungsverlust den gesamten Zinsvorteil auffressen. Um das Risiko besser einschätzen zu können: Mit Blick auf die vergangenen 5 Jahre hat der Real zum Franken etwa 9 Prozent an Wert gewonnen, gemessen an den vergangenen 12 Monaten aber 4,8 Prozent verloren – und über die vergangenen 4 Monate hat sich das Währungspaar praktisch gar nicht bewegt.

Ein wachsender Carry Trade belastet zunächst die Finanzierungswährung selbst. Um mit geliehenen Franken brasilianische Real, australische Dollar oder andere höher verzinste Währungen zu kaufen, müssen Anleger Franken verkaufen. Je mehr Kapital in solche Strategien fließt, desto größer wird der Verkaufsdruck. Für die SNB ist das durchaus willkommen. Der Franken gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen und neigt deshalb immer wieder zu starken Aufwertungen. Im schlimmsten Fall wird dadurch eine Intervention der Nationalbank erforderlich. Im Juni hielt sie deshalb nicht nur den Leitzins bei null, sondern bekräftigte auch ihre erhöhte Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen.

Werden nun immer mehr Carry Trades in Franken finanziert, erledigt der Markt einen Teil dieser Arbeit selbst. Statt dass die SNB Franken verkauft und Fremdwährungen kauft, übernehmen dies internationale Investoren. Das könnte den Druck auf die Nationalbank verringern, erneut zu Negativzinsen oder größeren Devisenkäufen greifen zu müssen. Davon profitieren indirekt auch Schweizer Unternehmen. Ein schwächerer Franken verbessert die Wettbewerbsfähigkeit von Waren aus der Schweiz und erhöht zugleich den Wert ausländischer Umsätze beim Umtausch in Franken. Und an großen Konzernen mit umfangreichem Auslandsgeschäft hat die Schweiz so einige zu bieten, etwa Nestlé, ABB, Roche, Richemont und Swatch.

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Von einer vollständigen Wachablösung kann dennoch keine Rede sein. Der Yen verfügt über eine jahrzehntelange Historie als Funding-Währung, einen tiefen Finanzmarkt und enorme Liquidität. Über längere Zeiträume bleibt die japanische Währung vorerst die weltweit dominierende Finanzierungswährung. Doch beim Neugeschäft könnte sich das Kräfteverhältnis bereits gedreht haben. Großbanken wie Standard Chartered oder Bank of America sehen derzeit mehr Carry-Trade-Aktivität im Franken.

Damit entsteht eine ungewöhnliche Konstellation: Japan versucht mit Interventionen und höheren Zinsen, Anleger von Yen-Shorts abzuschrecken, um die Währung nicht noch tiefer einbrechen zu lassen. Gleichzeitig dürfte die SNB die Carry Trader mit offenen Armen empfangen, da sie ihr zumindest einen Teil der Arbeit abnehmen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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