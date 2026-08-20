🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/CHF WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/CHF

    SNB klatscht Beifall

    685 Aufrufe 685 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schweizer Franken läuft Yen den Rang ab

    Der Schweizer Franken läuft dem Yen beim Carry-Trade-Neugeschäft den Rang ab. Für die SNB und Schweizer Exporteure kommt diese Entwicklung zur richtigen Zeit.

    Für Sie zusammengefasst
    • Franken gewinnt beim Carry-Trade-Neugeschäft gegen Yen
    • Nullzinsen machen Franken für Carry Trader attraktiv
    • Franken-Shorts entlasten SNB und Schweizer Exporteure
    • Report: Achtung, Korrektur!
    SNB klatscht Beifall - Schweizer Franken läuft Yen den Rang ab
    Foto: wO-ChatGPT

    Jahrzehntelang war der japanische Yen die Finanzierungswährung schlechthin für sogenannte Carry Trades. Doch nun könnte der Schweizer Franken ihm zumindest beim Neugeschäft den Rang ablaufen. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist das keine schlechte Nachricht: Je mehr Investoren Franken leihen und anschließend verkaufen, desto größer wird der Abwertungsdruck auf die Währung – und desto weniger muss die SNB selbst gegen einen zu starken Franken vorgehen.

    Der Grund für den Rollenwechsel ist vor allem der Preis. Während der japanische Leitzins inzwischen bei einem Prozent liegt, hält die SNB ihren Zins bei null. Am Terminmarkt ist die Differenz noch auffälliger. Nach Bloomberg-Daten liegt die implizite Drei-Monats-Rendite des Franken derzeit bei minus 0,23 Prozent – niedriger als bei jeder anderen wichtigen Währung. Beim Yen sind es 0,94 Prozent. Wer nach möglichst billigem Geld für einen Carry Trade sucht, findet es damit derzeit in der Schweiz. Das hat dazu geführt, dass Hedgefonds zuletzt ihre Franken-Shorts deutlich ausgebaut und die Yen-Positionen reduziert haben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nestle!
    Short
    83,90€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    74,08€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die Carry-Trader war vor allem die Intervention Japans und der USA am Devisenmarkt Ende Juli entscheidend, um noch stärker auf den Franken zu setzen. Denn solche Interventionen wie auch die Erwartung am Markt, dass die Bank of Japan ihre Zinsen erneut anheben könnte, machen es für sie riskanter, sich Yen zu leihen. Denn eine plötzlich steigende Finanzierungswährung kann die über Monate erzielten Zinsgewinne binnen kurzer Zeit auslöschen.

    Beim Franken sieht es momentan genau umgekehrt aus. Die SNB hält ihren Leitzins bei null und hat ausdrücklich erklärt, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen, um einer "raschen und übermässigen Aufwertung" des Franken entgegenzuwirken. Das macht die Währung für Carry Trader besonders attraktiv, da so nicht nur die Finanzierungskosten besonders niedrig sind, auch das Risiko einer starken Franken-Aufwertung begrenzt wird.

    Das Prinzip eines Carry Trades ist simpel. Anleger verschulden sich in einer niedrig verzinsten Währung wie Yen oder Franken und investieren das Geld in einer höher verzinsten wie US-Dollar oder brasilianischem Real. Besonders groß ist der theoretische Zinsabstand derzeit beispielsweise zum Real, der nach Bloomberg-Daten auf eine implizite Drei-Monats-Rendite von 12,55 Prozent. Gegenüber den minus 0,23 Prozent beim Franken ergibt sich ein annualisierter Abstand von fast 13 Prozentpunkten.

    Ein Investor könnte also einen Kredit in Franken aufnehmen, dafür Real einkaufen und das Kapital in Brasilien anlegen. Bleibt der Wechselkurs unverändert, verdient er vereinfacht gesagt an diesem riesigen Zinsunterschied. Wertet der Franken gegenüber dem Real zusätzlich ab, wird der Trade noch lukrativer. Steigt der Franken dagegen deutlich, kann der Währungsverlust den gesamten Zinsvorteil auffressen. Um das Risiko besser einschätzen zu können: Mit Blick auf die vergangenen 5 Jahre hat der Real zum Franken etwa 9 Prozent an Wert gewonnen, gemessen an den vergangenen 12 Monaten aber 4,8 Prozent verloren – und über die vergangenen 4 Monate hat sich das Währungspaar praktisch gar nicht bewegt.

    Ein wachsender Carry Trade belastet zunächst die Finanzierungswährung selbst. Um mit geliehenen Franken brasilianische Real, australische Dollar oder andere höher verzinste Währungen zu kaufen, müssen Anleger Franken verkaufen. Je mehr Kapital in solche Strategien fließt, desto größer wird der Verkaufsdruck. Für die SNB ist das durchaus willkommen. Der Franken gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen und neigt deshalb immer wieder zu starken Aufwertungen. Im schlimmsten Fall wird dadurch eine Intervention der Nationalbank erforderlich. Im Juni hielt sie deshalb nicht nur den Leitzins bei null, sondern bekräftigte auch ihre erhöhte Bereitschaft zu Devisenmarktinterventionen.

    Werden nun immer mehr Carry Trades in Franken finanziert, erledigt der Markt einen Teil dieser Arbeit selbst. Statt dass die SNB Franken verkauft und Fremdwährungen kauft, übernehmen dies internationale Investoren. Das könnte den Druck auf die Nationalbank verringern, erneut zu Negativzinsen oder größeren Devisenkäufen greifen zu müssen. Davon profitieren indirekt auch Schweizer Unternehmen. Ein schwächerer Franken verbessert die Wettbewerbsfähigkeit von Waren aus der Schweiz und erhöht zugleich den Wert ausländischer Umsätze beim Umtausch in Franken. Und an großen Konzernen mit umfangreichem Auslandsgeschäft hat die Schweiz so einige zu bieten, etwa Nestlé, ABB, Roche, Richemont und Swatch.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Von einer vollständigen Wachablösung kann dennoch keine Rede sein. Der Yen verfügt über eine jahrzehntelange Historie als Funding-Währung, einen tiefen Finanzmarkt und enorme Liquidität. Über längere Zeiträume bleibt die japanische Währung vorerst die weltweit dominierende Finanzierungswährung. Doch beim Neugeschäft könnte sich das Kräfteverhältnis bereits gedreht haben. Großbanken wie Standard Chartered oder Bank of America sehen derzeit mehr Carry-Trade-Aktivität im Franken.

    Damit entsteht eine ungewöhnliche Konstellation: Japan versucht mit Interventionen und höheren Zinsen, Anleger von Yen-Shorts abzuschrecken, um die Währung nicht noch tiefer einbrechen zu lassen. Gleichzeitig dürfte die SNB die Carry Trader mit offenen Armen empfangen, da sie ihr zumindest einen Teil der Arbeit abnehmen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SNB klatscht Beifall Schweizer Franken läuft Yen den Rang ab Der Schweizer Franken läuft dem Yen beim Carry-Trade-Neugeschäft den Rang ab. Für die SNB und Schweizer Exporteure kommt diese Entwicklung zur richtigen Zeit.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     