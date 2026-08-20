Leichte Kursgewinne - Ölpreise belasten nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 123,89 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,25 Prozent. Am Mittwoch hatte die Rendite mit 3,272 Prozent den höchsten Stand seit über 15 Jahren erreicht.

Die erneut gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen nicht. Ein Ende des Iran-Kriegs und die Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump sprach von wirtschaftlicher Kriegsführung und einer Isolation des Irans im nie dagewesenen Ausmaß, an der sich auch Verbündete der Vereinigten Staaten beteiligen sollen. Viele Fragen rund um das Drohszenario bleiben derweil offen - etwa welche Konsequenzen Trump für Verbündete im Sinn hat, die sich nicht daran beteiligen.