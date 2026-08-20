Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: Deere & Sartorius führen Rally an
Die Börsen präsentieren sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte nachgeben, können vor allem Neben- und Technologiewerte zulegen – in Deutschland wie in den USA mit klaren Unterschieden.
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Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit leichten Abgaben bei den Standardwerten und Gewinnen bei einigen Neben- und Technologiewerten. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 25.983,00 Punkten und liegt damit 0,41 Prozent im Minus. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der Index für mittelgroße Werte, der um 0,48 Prozent nachgibt und bei 31.754,26 Punkten steht. Im Gegensatz dazu können die kleineren Werte zulegen: Der SDAX steigt um 0,29 Prozent auf 18.529,01 Punkte. Auch der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, zeigt sich freundlich und gewinnt 0,13 Prozent auf 4.065,24 Punkte. In den USA überwiegen dagegen die Verluste. Der US 30, der die großen Standardwerte umfasst, fällt um 0,81 Prozent auf 53.019,93 Punkte. Der breiter gefasste US 500 gibt 0,49 Prozent nach und notiert derzeit bei 7.670,26 Punkten. Damit zeigen sich die deutschen Neben- und Technologiewerte etwas robuster als die großen Standardwerte im In- und Ausland, während insbesondere die US-Leitindizes deutlicher unter Druck stehen.
DAX: Qiagen an der Spitze, adidas unter DruckIm DAX führten Qiagen mit einem Plus von 2,22 Prozent und Symrise mit 2,08 Prozent die Gewinnerliste an. Infineon Technologies legten 1,79 Prozent zu. Auf der Verliererseite gaben Scout24 um 1,62 Prozent und Rheinmetall um 1,78 Prozent nach. adidas verzeichneten mit einem Minus von 3,37 Prozent den stärksten Rückgang und lagen damit deutlich hinter den Topwerten.
MDAX: Sartorius Vz. mit deutlichem VorsprungSartorius Vz. waren im MDAX mit einem Kursanstieg von 6,39 Prozent der stärkste Topwert. Nemetschek verbesserten sich um 4,24 Prozent, AUMOVIO um 2,96 Prozent. Dem standen Verluste bei TKMS von 4,34 Prozent, bei RENK Group von 4,42 Prozent und bei Salzgitter von 4,74 Prozent gegenüber. Salzgitter schnitten damit am schwächsten ab und lagen rund 11 Prozentpunkte hinter Sartorius Vz.
SDAX: Suedzucker vorne, OHB am EndeSuedzucker gewannen im SDAX 3,33 Prozent und führten damit die Gewinner an. Redcare Pharmacy stiegen um 2,57 Prozent, Friedrich Vorwerk Group um 2,52 Prozent. Bei den schwächsten Werten verloren Stabilus 3,06 Prozent. tonies Registered (A) gaben 4,55 Prozent nach, OHB büßten 4,57 Prozent ein. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert lag damit eine Differenz von 7,90 Prozentpunkten.
TecDAX: Sartorius Vz. und Nemetschek dominierenIm TecDAX standen Sartorius Vz. mit einem Plus von 6,39 Prozent erneut an der Spitze. Nemetschek legten 4,24 Prozent zu, TeamViewer 2,34 Prozent. Die schwächsten Werte waren HENSOLDT mit einem Minus von 2,68 Prozent, Evotec mit 2,28 Prozent und Nordex mit 2,18 Prozent. Der Abstand zwischen Sartorius Vz. und HENSOLDT belief sich auf 9,07 Prozentpunkte.
US 30: Gewinnerliste mit positiven KursbewegungenIm US 30 führten Coca-Cola mit einem Plus von 1,23 Prozent, Chevron Corporation mit 1,15 Prozent und McDonald's mit 1,10 Prozent die aufgeführten Topwerte an. Auch die als Flopwerte genannten Titel verzeichneten Gewinne: Chevron Corporation und McDonald's lagen bei 1,15 beziehungsweise 1,10 Prozent, Visa (A) bei 0,89 Prozent. Damit war Visa (A) innerhalb dieser Gruppe der schwächste Wert, blieb aber ebenfalls im Plus.
US 500: Deere steigt zweistellig anDeere war im US 500 mit einem Kursanstieg von 9,10 Prozent der mit Abstand stärkste Topwert. Coinbase gewannen 8,00 Prozent, Nordson 7,57 Prozent. Die aufgeführten Flopwerte lagen ebenfalls im positiven Bereich: PTC und Westinghouse Air Brake Technologies, die unter dem Namen Wabtec Corp. tätig ist, kamen jeweils auf 1,05 Prozent. UDR legten 1,04 Prozent zu. Zwischen Deere und UDR lag damit ein Abstand von 8,06 Prozentpunkten.
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