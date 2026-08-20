Kupferpreis-Prognose 2026: Wie hoch kann Kupfer jetzt noch steigen?

Doch auch bei den Industriemetallen zeigten sich zuletzt Rallyetendenzen. Spektakulär ist die Aufwärtsbewegung des Zinkpreises. Zunächst sah es so aus, als ob Kupfer Schritt halten würde. Gewinnmitnahmen vereitelten jedoch die Preisrallye bei Kupfer – zumindest vorerst.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kupfer: Rallyeszenario weiterhin intakt

Der Kupferpreis (COMEX) verpasste es, nachhaltig über die 6,7 US-Dollar auszubrechen. Der vielversprechende Versuch mündete in Gewinnmitnahmen. Solange der Kupferpreis jedoch oberhalb von 5,7 US-Dollar notiert, ist an dem übergeordnet bullischen Szenario nicht zu rütteln.

US-Dollar-Schwäche stützt

Der Blick gilt aktuell dem Anleihe- und dem Devisenmarkt. Die Intervention des US-Finanzministeriums war ein Paukenschlag und hat dem Renditeanstieg der US-Staatsanleihen und des US-Dollar-Index gebremst. Ob dieser Schritt zu einer Trendwende führen wird, ist jedoch fraglich und bleibt noch abzuwarten. Ein schwächerer US-Dollar(-Index) wäre für die Edelmetalle aber auch für Zink und Kupfer nicht das schlechteste Szenario. Dass die Situation durchaus ambivalent bewertet wird, zeigt sich auch an der Reaktion von Dax, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 & Co.





Kupfermarkt: Schwächere Konjunkturdaten und Anstieg der Lagerbestände belasten

Zu den belastenden Faktoren zählten zuletzt die schwächeren Daten zur chinesischen und US-amerikanischen Industrieproduktion. Zudem kam es an der LME zuletzt zu einem deutlichen Anstieg der Lagerbestände. Die Lagerbestände liegen aber noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Fazit / Kupferpreis-Prognose

Die Kupferpreisrallye hat einen Dämpfer bekommen – nicht mehr und nicht weniger. Übergeordnet ist das bullische Szenario mit Ziel 7,5 US-Dollar weiterhin intakt. Der Rücksetzer könnte eine der letzten Chancen sein, noch einmal vergleichsweise günstig in das Industriemetall zu kommen. Unsere letzte Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle endete mit „[…] Kupfer gilt als das Zukunftsmetall. Von Energiewende bis KI-Boom – Kupfer findet breite Anwendung. Die immensen Summen, die die großen Tech-Konzerne wie Meta, Amazon, Nvidia in Rechenzentren pumpen wollen, lassen eine ansteigende Kupfernachfrage erwarten. Kurzfristig mag der Markt noch gut versorgt sein, mittel- und langfristig droht unverändert ein massives Defizit. Und so gilt nach wie vor: Die Aktien von Kupferproduzenten, wie Southern Copper, Hudbay Minerals oder Freeport-McMoRan oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment, wie Barrick Mining oder Newmont Corp., sind weiterhin exzellente Alternativen zu den hochbewerten Tech-Werten. […]“. Dem ist auch heute nichts hinzufügen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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