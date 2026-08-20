Kupfer: Letzte Chance?
Kupferpreis-Prognose 2026: Wie hoch kann Kupfer jetzt noch steigen?
Der Kupferpreis kam in den letzten Tagen etwas zurück. Die Konsolidierung ist wichtig, könnte sie doch den Grundstein für den nächsten Anstieg des Kupferpreises legen.
Aktuelle Kupferpreisentwicklung – Industriemetall verpasst den Ausbruch
Edelmetalle und Rohstoffe rücken wieder stärker in den Fokus von Investoren. Vor allem ziehen Gold, Silber und Platin das Momentum auf ihre Seite. Der Goldpreis könnte bis zum Jahresende auf 4.800 US-Dollar bis 5.000 US-Dollar laufen. Auch für Silber hat sich die Lage weiter verbessert. Der Silberpreis könnte noch in diesem Jahr weit in den 70er Bereich vordringen. Platin sollte nicht außer Acht gelassen werden. Der Platinpreis steht unmittelbar davor, seine Bodenbildung abzuschließen.
Doch auch bei den Industriemetallen zeigten sich zuletzt Rallyetendenzen. Spektakulär ist die Aufwärtsbewegung des Zinkpreises. Zunächst sah es so aus, als ob Kupfer Schritt halten würde. Gewinnmitnahmen vereitelten jedoch die Preisrallye bei Kupfer – zumindest vorerst.
Kupfer: Rallyeszenario weiterhin intakt
Der Kupferpreis (COMEX) verpasste es, nachhaltig über die 6,7 US-Dollar auszubrechen. Der vielversprechende Versuch mündete in Gewinnmitnahmen. Solange der Kupferpreis jedoch oberhalb von 5,7 US-Dollar notiert, ist an dem übergeordnet bullischen Szenario nicht zu rütteln.
US-Dollar-Schwäche stützt
Der Blick gilt aktuell dem Anleihe- und dem Devisenmarkt. Die Intervention des US-Finanzministeriums war ein Paukenschlag und hat dem Renditeanstieg der US-Staatsanleihen und des US-Dollar-Index gebremst. Ob dieser Schritt zu einer Trendwende führen wird, ist jedoch fraglich und bleibt noch abzuwarten. Ein schwächerer US-Dollar(-Index) wäre für die Edelmetalle aber auch für Zink und Kupfer nicht das schlechteste Szenario. Dass die Situation durchaus ambivalent bewertet wird, zeigt sich auch an der Reaktion von Dax, Dow Jones Industrial, Nasdaq 100 & Co.
Kupfermarkt: Schwächere Konjunkturdaten und Anstieg der Lagerbestände belasten
Zu den belastenden Faktoren zählten zuletzt die schwächeren Daten zur chinesischen und US-amerikanischen Industrieproduktion. Zudem kam es an der LME zuletzt zu einem deutlichen Anstieg der Lagerbestände. Die Lagerbestände liegen aber noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.
Fazit / Kupferpreis-Prognose
Die Kupferpreisrallye hat einen Dämpfer bekommen – nicht mehr und nicht weniger. Übergeordnet ist das bullische Szenario mit Ziel 7,5 US-Dollar weiterhin intakt. Der Rücksetzer könnte eine der letzten Chancen sein, noch einmal vergleichsweise günstig in das Industriemetall zu kommen. Unsere letzte Kupfer-Kommentierung an dieser Stelle endete mit „[…] Kupfer gilt als das Zukunftsmetall. Von Energiewende bis KI-Boom – Kupfer findet breite Anwendung. Die immensen Summen, die die großen Tech-Konzerne wie Meta, Amazon, Nvidia in Rechenzentren pumpen wollen, lassen eine ansteigende Kupfernachfrage erwarten. Kurzfristig mag der Markt noch gut versorgt sein, mittel- und langfristig droht unverändert ein massives Defizit. Und so gilt nach wie vor: Die Aktien von Kupferproduzenten, wie Southern Copper, Hudbay Minerals oder Freeport-McMoRan oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment, wie Barrick Mining oder Newmont Corp., sind weiterhin exzellente Alternativen zu den hochbewerten Tech-Werten. […]“. Dem ist auch heute nichts hinzufügen.
Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte
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