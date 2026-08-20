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    CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen

    Dynamisches Wachstum prägt das erste Halbjahr 2026: Der Konzern legt bei Umsatz, Ertrag und Ergebnis je Aktie deutlich zu – getragen von starkem Ticketing und Live Entertainment.

    CTS Eventim: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gewachsen
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,9 % auf 1,513 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA erhöhte sich um 12,4 % auf 225,4 Mio. Euro.
    • Das EBIT wuchs um 15,3 % auf 174,6 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie um 34,2 % auf 1,25 Euro zulegte.
    • Das Ticketing-Segment steigerte den Umsatz um 13,9 % auf 473,3 Mio. Euro und das Adjusted EBITDA um 3,4 % auf 172,5 Mio. Euro.
    • Im Live-Entertainment-Segment erhöhte sich der Umsatz um 18,6 % auf 1,061 Mrd. Euro; das Adjusted EBITDA sprang um 57,1 % auf 52,9 Mio. Euro.
    • Das Wachstum im Live Entertainment wurde insbesondere durch ein starkes internationales Portfolio aus Tourneen, Konzerten und Festivals in Deutschland, Italien und den USA getragen.
    • Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei CTS Eventim ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von CTS Eventim lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 56,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,46 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 58,05EUR das entspricht einem Plus von +2,65 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.754,02PKT (-0,30 %).


    CTS Eventim

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    ISIN:DE0005470306WKN:547030
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