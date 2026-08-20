🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFintechWerx International Software Services AktievorwärtsNachrichten zu FintechWerx International Software Services
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fred Zdan tritt dem FintechWerx-Team bei

    Fred Zdan tritt dem FintechWerx-Team bei
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia – 20. August 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich, nach der kürzlich erfolgten Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans durch FintechWerx die Ernennung von Fred Zdan zum Chief Executive Officer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft FinanceWerx Solutions Inc. („FinanceWerx“) bekannt zu geben.

     

    Zdan ist Gründer von Ruby Loans und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Kreditvergabe, Technologie und Geschäftsentwicklung. Als Fellow Chartered Professional Accountant (FCPA, FCMA) mit MBA-Abschluss entwickelte Zdan Ruby Loans, um die Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Finanzierung suchen, und die Finanzinstitute, die ihnen dienen, zu meistern. Seine Erfahrung umfasst Finanzmanagement, strategische Führung und die Entwicklung technologieorientierter Kreditvergabelösungen; er wird die Kontinuität zwischen der ursprünglichen Vision der Plattform und der nächsten Stufe der Kommerzialisierung unter FintechWerx gewährleisten.

     

    Laut George Hofsink, Chief Executive Officer von FintechWerx, ist Fred außergewöhnlich gut positioniert, um Ruby Loans in die nächste Wachstumsphase zu führen.

     

    „Fred besitzt sowohl ein tiefgreifendes Verständnis des Kreditmarktes als auch genaue Kenntnisse der von uns erworbenen Technologie“, so Hofsink. „Ruby Loans stellt eine wichtige Erweiterung des FintechWerx-Ökosystems dar und, nachdem der Gründer das Geschäft leiten wird, verfügen wir über das Know-how und die Kontinuität, um auf dem aufzubauen, was bereits entwickelt wurde.“

     

    Ruby Loans ist eine Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen und gibt Kreditnehmern die Kontrolle über die Einleitung ihrer Kreditanfragen und rationalisiert den Prozess der Kreditvergabe, indem viele der sonst manuellen Schritte automatisiert werden, die für die Vorbereitung von Kreditunterlagen für Kleinunternehmen zur Genehmigung erforderlich sind. Die Plattform kombiniert Prozesse und Tools und ist so konzipiert, dass sie den Antrag durch einen mehrstufigen Prozess führt, der von der Anfrage mit den vom Kreditnehmer gesammelten Informationen bis hin zur Einreichung und Bewertung von Schlüsseldokumenten sowie einer Finanz- und Risikobewertung reicht. Das angestrebte Ergebnis ist die Generierung einer qualitativ hochwertigen Kreditanfrage vor der Einbindung von Mitarbeitern des Kreditrisikomanagements.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Fred Zdan tritt dem FintechWerx-Team bei Vancouver, British Columbia – 20. August 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich, nach der kürzlich erfolgten Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans durch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     