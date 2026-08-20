Fred Zdan tritt dem FintechWerx-Team bei

Vancouver, British Columbia – 20. August 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) („FintechWerx“ oder das „Unternehmen“) freut sich, nach der kürzlich erfolgten Übernahme der Kreditplattform Ruby Loans durch FintechWerx die Ernennung von Fred Zdan zum Chief Executive Officer der hundertprozentigen Tochtergesellschaft FinanceWerx Solutions Inc. („FinanceWerx“) bekannt zu geben.

Zdan ist Gründer von Ruby Loans und verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Kreditvergabe, Technologie und Geschäftsentwicklung. Als Fellow Chartered Professional Accountant (FCPA, FCMA) mit MBA-Abschluss entwickelte Zdan Ruby Loans, um die Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen, die eine Finanzierung suchen, und die Finanzinstitute, die ihnen dienen, zu meistern. Seine Erfahrung umfasst Finanzmanagement, strategische Führung und die Entwicklung technologieorientierter Kreditvergabelösungen; er wird die Kontinuität zwischen der ursprünglichen Vision der Plattform und der nächsten Stufe der Kommerzialisierung unter FintechWerx gewährleisten.

Laut George Hofsink, Chief Executive Officer von FintechWerx, ist Fred außergewöhnlich gut positioniert, um Ruby Loans in die nächste Wachstumsphase zu führen.

„Fred besitzt sowohl ein tiefgreifendes Verständnis des Kreditmarktes als auch genaue Kenntnisse der von uns erworbenen Technologie“, so Hofsink. „Ruby Loans stellt eine wichtige Erweiterung des FintechWerx-Ökosystems dar und, nachdem der Gründer das Geschäft leiten wird, verfügen wir über das Know-how und die Kontinuität, um auf dem aufzubauen, was bereits entwickelt wurde.“

Ruby Loans ist eine Kreditplattform für kleine und mittlere Unternehmen und gibt Kreditnehmern die Kontrolle über die Einleitung ihrer Kreditanfragen und rationalisiert den Prozess der Kreditvergabe, indem viele der sonst manuellen Schritte automatisiert werden, die für die Vorbereitung von Kreditunterlagen für Kleinunternehmen zur Genehmigung erforderlich sind. Die Plattform kombiniert Prozesse und Tools und ist so konzipiert, dass sie den Antrag durch einen mehrstufigen Prozess führt, der von der Anfrage mit den vom Kreditnehmer gesammelten Informationen bis hin zur Einreichung und Bewertung von Schlüsseldokumenten sowie einer Finanz- und Risikobewertung reicht. Das angestrebte Ergebnis ist die Generierung einer qualitativ hochwertigen Kreditanfrage vor der Einbindung von Mitarbeitern des Kreditrisikomanagements.

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