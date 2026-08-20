Börsen fallen, DAX bei 26.000 Punkten - Walmart, US-Rekordschulden belasten

Nachdem die Ankündigung des Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu verdoppeln , die Zinsen am Mittwoch nur kurzzeitig gedämpft hatte, rückten am Donnerstag erneut die Sorgen vor hoher Inflation und geopolitischen Risiken in den Fokus der Anleger. In der Folge stieg die Rendite 10-jähriger US-Anleihen auf 4,696 Prozent, während die Rendite 30-jähriger Papiere auf 5,236 Prozent kletterte.

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag nachgegeben, da die Renditen von US-Staatsanleihen nach ihrem Vortagesrückgang wieder anzogen. Der Dow Jones Industrial Average verlor zuletzt (Stand: 17:40 Uhr) rund 0,6 Prozent auf 53.125 Punkte, der S&P 500 büßte 0,3 Prozent ein und der technologielastige Nasdaq Composite gab um 0,8 Prozent nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zusätzlicher Druck kam vom Rohstoffmarkt, wo die Ölpreise aufgrund der verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran erneut zulegten. Nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, eine beispiellose wirtschaftliche Isolation gegen den Iran einzuleiten, verteuerte sich die US-Sorte West Texas Intermediate um 2,6 Prozent auf über 88 US-Dollar pro Barrel, während die globale Referenzsorte Brent um 2,2 Prozent auf über 93 US-Dollar kletterte.

Unter den Einzelwerten belastete insbesondere Walmart die Stimmung am Gesamtmarkt. Die Aktie des Handelsriesen sackte um 8 Prozent ab, nachdem das Unternehmen sowohl bei den US-Umsätzen auf vergleichbarer Fläche als auch beim bereinigten Gewinnausblick für das dritte Quartal und das Gesamtjahr die Analystenerwartungen verfehlte. Auf die Stimmung drückte auch, dass der Schuldenberg der USA auf einen neuen Rekord von 40 Billionen US-Dollar gestiegen ist.

Europäische Märkte

Der DAX hat sich am Donnerstag etwas stabiler als die großen US-Indizes gehalten und schwankte meist zwischen Verlusten von 0,3 und 0,4 Prozent und schloss schließlich knapp über der Marke von 26.000 Punkten. Größte Verlierer sind Adidas (- 3,1%), MTU (- 1,8%) und Telekom (- 1,6%), während Qiagen, Symrise und Heidelberg Materials zu den größten Gewinnern zählten.

Asien: Entspannung nach dem Ausverkauf

Zuvor hatten sich die asiatischen Börsen noch deutlich erholen können. Besonders kräftig fiel die Gegenbewegung in Südkorea aus: Der Kospi sprang um 5,9 Prozent nach oben. Japans Nikkei 225 gewann 1,4 Prozent, der Hang Seng in Hongkong 1,1 Prozent. Rückenwind kam von der Wall Street, wo sinkende Renditen langlaufender US-Staatsanleihen die Aktienmärkte nach drei Verlusttagen stabilisierten.

Im Fokus standen vor allem Technologiewerte. SK Hynix schoss nach der Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms um mehr als 14 Prozent nach oben, Samsung Electronics gewann 9,5 Prozent. Auch in Japan legten Tech-Titel wie SoftBank, Nintendo und Kioxia deutlich zu. Die jüngsten starken Schwankungen zeigen jedoch, dass der asiatische Halbleitersektor weiterhin ausgesprochen nervös bleibt.

Aus China kommt geldpolitisch zunächst kein neuer Impuls. Die chinesische Notenbank ließ die wichtigsten Kreditzinsen den 15. Monat in Folge unverändert.

Gold dreht ins Plus

Nach einem schwachen Start drehte Gold im Handelsverlauf am Donnerstag ins Plus. Das Edelmetall war am Mittwoch bereits kräftig gestiegen und hatte den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht. Auslöser waren die sinkenden US-Renditen und der schwächere Dollar nach der Treasury-Ankündigung. Am Donnerstag ging es um weitere 0,6 Prozent aufwärts auf 4.574 US-Dollar.

US-Dollar schwächer – Yen bleibt im Fokus

Auch am Devisenmarkt hinterlässt der Eingriff des US-Finanzministeriums Spuren. Die sinkenden Treasury-Renditen setzten den US-Dollar unter Druck, wovon der Euro profitiert und auf 1,1680 US-Dollar gestiegen ist.

Besondere Aufmerksamkeit gilt weiterhin dem Yen. Die Renditen japanischer Staatsanleihen hatten zuletzt neue Rekordmarken erreicht. Damit bleibt die Frage im Raum, wie weit die Bank of Japan bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik gehen kann und ob der Yen seine jüngste Stabilisierung fortsetzt. Am Donnerstag steigt der US-Dollar um 0,5 Prozent auf 158,90 Yen je US-Dollar.

Bitcoin profitiert

Der Kryptomarkt hat sehr kräftigen Rückenwind bekommen. Bitcoin legt deutlich zu und steigt aktuell um 6,1 Prozent auf 72.480 US-Dollar. Ausgelöst wurde die Rallye durch eine überraschende Ankündigung des US-Finanzministeriums und einen Krypto-Gipfel im Weißen Haus.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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