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    Besonders beachtet!

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    Suedzucker Aktie bestätigt den positiven Trend - 20.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Suedzucker Aktie bisher um +3,60 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.

    Besonders beachtet! - Suedzucker Aktie bestätigt den positiven Trend - 20.08.2026
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

    Suedzucker aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2026

    Die Suedzucker Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,60 % auf 12,380. Damit gewinnt die Aktie +0,430  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Suedzucker Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,380. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Suedzucker Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +5,86 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,40 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +30,28 % gewonnen.

    Während Suedzucker heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %. Damit gehört Suedzucker heute zu den auffälligeren Werten.

    Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,40 %
    1 Monat +5,24 %
    3 Monate +5,86 %
    1 Jahr +18,02 %
    Stand: 20.08.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur Suedzucker Aktie

    Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,52 Mrd.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: Deere & Sartorius führen Rally an


    Die Börsen präsentieren sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte nachgeben, können vor allem Neben- und Technologiewerte zulegen – in Deutschland wie in den USA mit klaren Unterschieden.

    Regen setzt Zuckerrüben eher zu statt zu helfen


    Der lange ersehnte Regen der vergangenen Tage kommt für die Zuckerrüben viel zu spät - und ist nach Einschätzung des Verbandes Süddeutscher Zuckerrübenanbauer (VSZ) sogar misslich. "Die Rüben werden diesen Regen dann allein für ihre Regeneration …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Suedzucker

    Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,90 %.

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    Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Suedzucker

    +3,01 %
    +4,18 %
    +5,06 %
    +5,77 %
    +17,55 %
    -16,70 %
    -11,11 %
    -48,62 %
    +94.669,23 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700
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