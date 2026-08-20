WDH/ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
4. Verlusttag - Dax unter 26.000 Punkten
- Dax weitet Verluste aus und fällt auf Monatstief
- Höhere Ölpreise und Iran-Krieg belasten die Börse
- Analysten treiben Sartorius, Continental und Ströer
(überflüssiger Buchstabe im 4. Absatz, 1. Satz entfernt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag die jüngsten Verluste ausgeweitet. Es war für den deutschen Leitindex der vierte Börsentag in Folge mit Verlusten. Gegenwind gab es erneut vom Ölpreis, der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg und nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Der Dax beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,42 Prozent bei 25.983,04 Zählern. Das war der niedrigste Stand seit Anfang des Monats. Der MDax der mittelgroßen Titel gab um 0,34 Prozent auf 31.715,53 Punkte nach.
Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse für eine Fortsetzung der Rally. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und höhere Ölpreise wegen des Iran-Kriegs drücken seitdem auf die Stimmung. Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran drohte US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg".
"Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und eine freie Seefahrt in der Straße von Hormus ist eher Wunschdenken als Realität", hieß es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba. "Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich die Energiepreise auf einem erhöhten Niveau festgesetzt haben."
Für Kursausschläge sorgten vor allem Analystenkommentare. Die Aktien von Sartorius gewannen dank einer Kaufempfehlung der schweizerischen Bank UBS mehr als sechs Prozent. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premiumbewertung, schrieb Analyst Matthew Weston.
Im Dax legten Continental um gut ein Prozent zu. Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan äußerte sich in einer Brancheneinschätzung positiv zu dem Reifenhersteller sowie zum Konkurrenten Michelin .
Dagegen verloren Brenntag -Aktien gut ein Prozent. Die US-Investmentbank Bank of America nahm die Bewertung des Chemikalienhändlers mit dem Votum "Underperform" wieder auf.
Eine gestrichene Kaufempfehlung des französischen Investmenthauses Kepler Cheuvreux führte beim Werbevermarkter Ströer zu einem Kursrückgang von gut drei Prozent.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Donnerstag 0,35 Prozent. Außerhalb der Eurozone tat sich wenig, die Börsen in Zürich und London beendeten den Handel nahe ihrer Vortagesschlusskurse. In New York lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit 0,7 Prozent im Minus./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 68,20 auf Tradegate (20. August 2026, 18:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +5,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,37 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -12,07 %/+19,90 % bedeutet.
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DAX Xetra-Kassa · Donnerstag ca. 07:30 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX MITTWOCH (offizielle Xetra-Kassa, Börse Frankfurt)
- Eröffnung 26.146,12 · Hoch 26.187,82 · Tief 26.063,37 · Schluss 26.091,33 (−0,14 %)
- Spanne 124,45 Pkt · Schluss bei 22,5 % der Spanne
- Quelle: Deutsche Börse (live.deutsche-boerse.com → DAX → Kurshistorie):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
- Hinweis: Das Mi-Hoch 26.187,82 lag knapp ÜBER der Jahres-R1 26.177 — die Marke
wurde getestet und wieder abgewiesen.
MARKEN FÜR DONNERSTAG (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.187,82 · T 26.063,37 · C 26.091,33
- P 26.114,17 · R1 26.164,98 · S1 26.040,53 · R2 26.238,62 · S2 25.989,72 · R3 26.289,43 · S3 25.916,08
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- Drei rote Tage in Folge, aber der dritte war klein mit Dochten beidseitig: Abverkauf verliert an Kraft.
- Die Jahres-R1 26.177 wurde am Mittwoch getestet und abgewiesen — sie bleibt der Deckel für Erholungen.
- US-Schluss höher (Dow +0,22 %, S&P +0,21 %) nach Treasury-Rückkauf — Nasdaq-100 blieb im Minus (−0,16 %).
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 DEU Erzeugerpreise 7/26 · 11:00 EUR Bauproduktion · 12:00 Bundesbank Monatsbericht
- 14:30 USA Philadelphia Fed + Erstanträge · 16:00 USA Frühindikator
https://www.onvista.de/news/2026/08-19-tagesvorschau-termine-am-20-august-2026-0-10-26544684
US-SCHLUSS MITTWOCH (Kontext)
- Dow 53.463,05 (+0,22 %) · S&P 500 7.707,98 (+0,21 %) · Nasdaq Comp. 26.331,09 (+0,16 %) · NDX 29.426,02 (−0,16 %)
https://abcnews.com/Business/wireStory/major-us-stock-indexes-fared-wednesday-8192026-135786651
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
https://www.wallstreet-online.de/wirtschaftskalender
https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.