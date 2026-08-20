CTS Eventim setzt Wachstumskurs fort - Marge sinkt jedoch
- CTS Eventim steigert Umsatz im zweiten Quartal
- Umsatz wächst um 13 Prozent auf 899,3 Millionen
- Bereinigtes Ebitda steigt um 6,2 Prozent auf 106,4
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist im zweiten Quartal erneut zweistellig gewachsen. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 899,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte CTS Eventim von robusten Zuwächsen im Ticketing-Geschäft, auch das Live-Segment legte zu. Im Vergleich zum Jahresauftakt, als CTS Eventim ein Wachstum von 23 Prozent erreicht hatte, schwächte sich die Entwicklung jedoch ab. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 6,2 Prozent auf 106,4 Millionen Euro. Hier trug das Ticketing-Geschäft den Löwenanteil bei. Die entsprechende Marge erreichte hingegen 11,8 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.
Die Jahresprognose bestätigte der Konzern und geht weiter von einem leichten Wachstum bei Umsatz und bereinigtem Ebitda aus. Dabei zeigte sich CTS Eventim optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr. "In einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld wächst CTS Eventim konstant profitabel", kommentierte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg. Der Aktienkurs von CTS reagierte kaum auf die Neuigkeiten./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 57,75 auf Tradegate (20. August 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,84 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +66,22 %/+76,83 % bedeutet.
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Transaktionsdaten zu Live-Veranstaltungen des Ticketvermarkters in den wichtigen europäischen Märkten deuteten auf sehr robuste Ausgaben der Verbraucher in Deutschland hin, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Dazu zeige Italien weiterhin ein starkes Wachstum. Calvet geht unverändert von einer Umsatzsteigerung im zweiten Quartal aus, hält eine Erhöhung der Jahresziele angesichts der Unwägbarkeiten im vierten Quartal aber für unwahrscheinlich.