🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    CTS Eventim setzt Wachstumskurs fort - Marge sinkt jedoch

    Für Sie zusammengefasst
    • CTS Eventim steigert Umsatz im zweiten Quartal
    • Umsatz wächst um 13 Prozent auf 899,3 Millionen
    • Bereinigtes Ebitda steigt um 6,2 Prozent auf 106,4
    CTS Eventim setzt Wachstumskurs fort - Marge sinkt jedoch
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist im zweiten Quartal erneut zweistellig gewachsen. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 899,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte CTS Eventim von robusten Zuwächsen im Ticketing-Geschäft, auch das Live-Segment legte zu. Im Vergleich zum Jahresauftakt, als CTS Eventim ein Wachstum von 23 Prozent erreicht hatte, schwächte sich die Entwicklung jedoch ab. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 6,2 Prozent auf 106,4 Millionen Euro. Hier trug das Ticketing-Geschäft den Löwenanteil bei. Die entsprechende Marge erreichte hingegen 11,8 Prozent und damit 0,8 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

    Die Jahresprognose bestätigte der Konzern und geht weiter von einem leichten Wachstum bei Umsatz und bereinigtem Ebitda aus. Dabei zeigte sich CTS Eventim optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr. "In einem wirtschaftlich und geopolitisch anspruchsvollen Umfeld wächst CTS Eventim konstant profitabel", kommentierte Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg. Der Aktienkurs von CTS reagierte kaum auf die Neuigkeiten./nas/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CTS Eventim!
    Long
    54,09€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 11,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    60,31€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 11,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CTS Eventim

    -2,50 %
    -7,84 %
    -4,84 %
    +3,93 %
    -41,27 %
    -2,27 %
    +6,40 %
    +84,57 %
    +823,27 %
    ISIN:DE0005470306WKN:547030
    CTS Eventim direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 57,75 auf Tradegate (20. August 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -7,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..

    CTS Eventim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 94,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +66,22 %/+76,83 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu CTS Eventim - 547030 - DE0005470306

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über CTS Eventim. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CTS Eventim setzt Wachstumskurs fort - Marge sinkt jedoch Der Ticketvermarkter und Veranstalter CTS Eventim ist im zweiten Quartal erneut zweistellig gewachsen. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 899,3 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Dabei profitierte CTS Eventim …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     