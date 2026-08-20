RBC stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Analyst Piral Dadhania aktualisierte die Bewertung des Lifestyle-Konzerns für das laufende Jahr. Er berücksichtigte dafür Finanzkennziffern und aktuelle Wechselkurse. Daraus resultierten nur geringfügige Änderungen der Schätzungen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 09:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 34,51EUR auf Tradegate (20. August 2026, 18:22 Uhr) gehandelt.





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