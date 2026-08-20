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    Fresenius trennt sich von FMC-Aktien für rund 300 Mio. Euro

    Fresenius treibt seine Portfolio-Strategie voran: Mit einem millionenschweren Aktienverkauf bei FMC stärkt der Konzern Bilanz und künftige Wachstumspläne.

    Fresenius trennt sich von FMC-Aktien für rund 300 Mio. Euro
    Foto: adobe.stock.com
    • Fresenius verkauft rund 7,8 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care (FMC), entsprechend etwa 2,9 % des ausgegebenen Grundkapitals, an institutionelle Investoren.
    • Der Verkauf bringt Fresenius rund 300 Millionen Euro ein und setzt den wertorientierten Abbau der FMC-Beteiligung fort.
    • Nach der Transaktion hält Fresenius noch etwa 25,0 % an FMC und bleibt damit größter Aktionär.
    • Der Nettoerlös soll zur Reduzierung der Nettoverschuldung sowie für künftige Investitionen in die Wachstumsplattformen des Konzerns verwendet werden.
    • Fresenius erwartet aus dem Verkauf einen Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, der im dritten Quartal 2026 als Sondereffekt verbucht wird.
    • Für die verbleibenden Anteile gilt eine Sperrfrist von bis zu 45 Tagen; Fresenius will seine Beteiligung weiterhin abhängig von Marktbedingungen und Kapitalallokationsprioritäten aktiv steuern.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Fresenius ist am 04.11.2026.

    Der Kurs von Fresenius lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,44EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,43 % im Minus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.011,00PKT (-0,31 %).


    Fresenius

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