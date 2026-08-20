Fielmann: Prognose 2026 wegen Konsumflaute in Deutschland angepasst
Fielmann dämpft seine Erwartungen für 2026: Schwache Konsumlaune in Deutschland belastet Umsatz und Ergebnis, während das Wachstum im Ausland an Fahrt gewinnen soll.
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- Fielmann senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wegen anhaltender Konsumzurückhaltung und schwacher Verbraucherstimmung in Deutschland; der deutsche Markt steht für rund 60 % des Konzernumsatzes.
- Der erwartete Konzernumsatz wird auf 2,50 bis 2,55 Mrd. € reduziert, nach zuvor 2,55 bis 2,60 Mrd. €.
- Das prognostizierte Umsatzwachstum liegt nun bei 2 bis 5 %, statt zuvor erwarteter 5 bis 7 %.
- Die bereinigte EBITDA-Marge wird mit 22 bis 23 % erwartet; die Prognose für das bereinigte EBITDA sinkt auf 560 bis 580 Mio. € gegenüber zuvor 590 bis 610 Mio. €.
- Die Prognose für die bereinigte EBT-Marge wird auf rund 12 % angepasst, zuvor waren 12 bis 13 % erwartet worden.
- Fielmann erwartet im zweiten Halbjahr 2026 eine Beschleunigung des Umsatzwachstums durch Expansion, zusätzliche Mitarbeiter und Produktivitätssteigerungen; internationale Märkte gewinnen weiter an Bedeutung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Fielmann ist am 27.08.2026.
Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 39,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,39 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.508,56PKT (+0,07 %).
-3,49 %
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