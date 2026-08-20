adidas Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -2,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,42 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -6,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von adidas einen Rückgang von -8,11 %.

Während adidas deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,43 % 1 Monat -13,46 % 3 Monate +6,42 % 1 Jahr -7,84 %

Informationen zur adidas Aktie

Stand: 20.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,27 Mrd.EUR € wert.

Der EuroStoxx 50 hat seinen jüngsten Abwärtstrend am Donnerstag fortgesetzt. Angesichts erneut steigender Anleiherenditen und höherer Ölpreise blieben Anleger zurückhaltend. Aus dem Handel ging der Eurozonen-Leitindex mit minus 0,35 Prozent auf …

EQS Voting Rights Announcement: adidas AG adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 20.08.2026 / 18:15 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Die Börsen präsentieren sich heute zweigeteilt: Während Standardwerte nachgeben, können vor allem Neben- und Technologiewerte zulegen – in Deutschland wie in den USA mit klaren Unterschieden.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. PUMA notiert im Minus, mit -2,19 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +1,26 %.

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Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.