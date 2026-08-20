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    Besonders beachtet!

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    adidas Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.08.2026

    Am 20.08.2026 ist die adidas Aktie, bisher, um -2,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.08.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    adidas Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die adidas Aktie. Mit einer Performance von -2,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute bei der adidas Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von adidas in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,42 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die adidas Aktie damit um -6,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,46 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von adidas einen Rückgang von -8,11 %.

    Während adidas deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,43 %
    1 Monat -13,46 %
    3 Monate +6,42 %
    1 Jahr -7,84 %
    Stand: 20.08.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,27 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,48 %. PUMA notiert im Minus, mit -2,19 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +1,26 %.

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    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    -2,82 %
    -6,57 %
    -13,72 %
    +7,19 %
    -7,26 %
    -14,50 %
    -48,34 %
    +0,23 %
    +1.515,45 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
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