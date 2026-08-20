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    Vicuna Air stellt „Vicuna Waypoints" vor

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    Ausweitung seines „Pet-First"-Netzwerks über den Flug hinaus

    Vicuna Air stellt „Vicuna Waypoints vor - Ausweitung seines „Pet-First-Netzwerks über den Flug hinaus
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    Die Express Route – der schnellste und bequemste Weg dorthin. Die Scenic Route – wenn die Reise selbst Teil des Erlebnisses sein soll.

    LONDON, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Vicuna Air gab heute die Einführung von Vicuna Waypoints bekannt, einem neuen Service, der Reisende und ihre Haustiere zwischen Städten in ganz Europa und den transatlantischen Drehkreuzen von Vicuna verbindet, darunter auch die Strecke New York–Brüssel. Benannt nach den Wegpunkten, die in der Luftfahrt zur Orientierung während einer Reise dienen, erweitert Waypoints dieses Konzept über den Flug hinaus und verbindet Kunden auf ihrem Weg von der Haustür bis zu ihrem Vicuna-Flug durch tierfreundliche Transportmöglichkeiten und Hotelaufenthalte.

    Vicuna Air passengers, both two- and four-legged, enjoy the view together from the cabin. Vicuna Waypoints will extend the same pet-first approach to the journey before departure and after landing.

    Jede Reiseroute wird vom Concierge-Team von Vicuna betreut – von Transfers und haustierfreundlichen Raststätten bis hin zu Unterkünften und Anschlussverbindungen. So wird die Komplexität längerer Reisen verringert, während das gehobene Erlebnis, für das Vicuna bekannt ist, gewahrt bleibt.

    Der Service umfasst zwei unterschiedliche Angebote.

    Vicuna Waypoints: Die Express Route richtet sich an Reisende, die eine reibungslose Reise wünschen und dabei Geschwindigkeit mit den Bedürfnissen ihres Haustieres in Einklang bringen möchten. Vicuna plant die schnellste praktikable Kombination aus tierfreundlichen Transportmöglichkeiten, koordinierten Anschlussverbindungen, notwendigen Zwischenstopps und, falls erforderlich, Übernachtungen.

    Vicuna Waypoints: Die Scenic Route verfolgt einen eher gemächlichen Ansatz. Maßgeschneiderte, mehrtägige Reiserouten kombinieren erstklassige Zugverbindungen, private Fahrer, Fähren und ausgewählte Hotels mit sorgfältig ausgewählten Zwischenstopps, die die Schönheit und den Charakter Europas hervorheben und gleichzeitig für eine praktikable Reiseroute sorgen.

    „Wir sind stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, das Reisen mit einem Haustier einfacher, komfortabler und angenehmer zu gestalten", sagte Jamie Everett, Gründer von Vicuna Air. „Waypoints ermöglicht es uns, das Vicuna-Erlebnis auch Menschen außerhalb der Städte näherzubringen, die wir direkt anfliegen – ohne dabei Abstriche bei der Fürsorge und Aufmerksamkeit zu machen, die unsere Art des Reisens auszeichnen. Ganz gleich, ob sie sich für den Express- oder den Scenic-Flug entscheiden: Der Flug ist nur ein Teil der Reise."

    Einer der ersten Bereiche, in denen Waypoints die Reichweite von Vicuna ausweiten wird, ist in Nordeuropa. Paris, Amsterdam und Frankfurt bleiben wichtige Direktverbindungen über Brüssel, während weiter entfernte Ziele – darunter Hamburg, Kopenhagen, Stockholm und Oslo – über Zwischenstopps angeflogen werden. Damit steht Tierhaltern in der gesamten Region eine neue Möglichkeit zur Verfügung, ihren transatlantischen Vicuña-Flug zu buchen.

    „Wir müssen nicht direkt in Ihre Stadt fliegen, um Sie bis dorthin zu bringen", fügte Everett hinzu. „Genau darum geht es bei Waypoints."

    Informationen zu Vicuna Air

    Vicuna Air ist ein in London ansässiges Premium-Reiseunternehmen für Haustiere, das gemeinsame und private Charterflüge zwischen Europa und den Vereinigten Staaten anbietet, wobei die Haustiere in der Kabine neben ihren Besitzern oder in Begleitung eines eigens dafür zuständigen Vicuna-Concierges reisen.

    Medienkontakt
    Kit Spears
    media@vicunaair.com 
    +44 7497 920860
    vicunaair.com

    Vicuna Air Limited Logo

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