🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius Medical Care AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius Medical Care
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius senkt Beteiligung an FMC weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Fresenius verkauft 7,8 Millionen FMC-Aktien
    • Verkauf bringt rund 300 Millionen Euro ein
    • Verbleibende Anteile unterliegen 45 Tagen Sperre
    Fresenius senkt Beteiligung an FMC weiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Gesundheitskonzern Fresenius reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC ). Es verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC. Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das dritte Quartal 2026 berücksichtigt. Für die verbleibenden Anteile gelte eine Sperre von bis zu 45 Tagen, hieß es. Zuletzt hielt Fresenius noch etwa 25 Prozent an FMC.

    Währen die Fresenius-Aktie im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zulegte, gab das Papier von FMC um gut ein Prozent nach./nas/he

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fresenius Medical Care AG!
    Long
    38,43€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,13€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 40,25 auf Tradegate (20. August 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -3,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,63 %.

    Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +18,97 %/+23,30 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fresenius senkt Beteiligung an FMC weiter Der Gesundheitskonzern Fresenius reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC ). Es verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, wie das Unternehmen am …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     