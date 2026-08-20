Fresenius senkt Beteiligung an FMC weiter
- Fresenius verkauft 7,8 Millionen FMC-Aktien
- Verkauf bringt rund 300 Millionen Euro ein
- Verbleibende Anteile unterliegen 45 Tagen Sperre
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Gesundheitskonzern Fresenius reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC ). Es verkauft 7,8 Millionen Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bad Homburg mitteilte. Dies entspricht rund 2,9 Prozent des Grundkapitals an FMC. Der erwartete Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werde in den Ergebnissen des Fresenius-Konzerns für das dritte Quartal 2026 berücksichtigt. Für die verbleibenden Anteile gelte eine Sperre von bis zu 45 Tagen, hieß es. Zuletzt hielt Fresenius noch etwa 25 Prozent an FMC.
Währen die Fresenius-Aktie im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um ein Prozent zulegte, gab das Papier von FMC um gut ein Prozent nach./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 40,25 auf Tradegate (20. August 2026, 19:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -3,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,63 %.
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +18,97 %/+23,30 % bedeutet.
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