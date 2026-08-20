Maue Nachfrage in Deutschland
Fielmann senkt Prognose
- Fielmann senkt Umsatz- und Ergebnisprognose
- Schwache Konsumstimmung belastet den deutschen Markt
- Aktie fällt nach Prognoseanpassung um fünf Prozent
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Verantwortlich ist die anhaltend maue Konsumstimmung in seinem wichtigsten Markt Deutschland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. So soll der Umsatz 2026 nun noch um zwei bis fünf Prozent auf 2,5 bis 2,55 Milliarden Euro steigen. Zuvor hatte Fielmann 2,55 bis 2,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet der Konzern nun noch bei 560 bis 580 Millionen, nach zuvor 590 bis 610 Millionen Euro. Bereits Anfang Juli war Fielmann mit den vorläufigen Halbjahreszahlen vorsichtiger geworden und hatte bei beiden Kennziffern das untere Ende der Spannen in Aussicht gestellt.
Für die bereinigte Marge für das Ergebnis vor Steuern erwartet der Vorstand nun rund 12 Prozent, nach bislang 12 bis 13 Prozent. Das bereinigte Vorsteuerergebnis dürfte sich entsprechend der angepassten Margenprognose entwickeln. Nach wie vor erwartet Fielmann für das zweite Halbjahr eine Beschleunigung des Umsatzwachstums. Treiber hierfür seien die verstärkte Expansion, zusätzliche Personalkapazitäten und Produktivitätssteigerungen.
Anleger teilten den Optimismus offenbar zunächst nicht. Die Fielmann-Aktie rutschte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp fünf Prozent ab./nas/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie
Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 39,50 auf Tradegate (20. August 2026, 19:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -3,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,33 Mrd..
Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von +26,26 %/+59,09 % bedeutet.
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Angeführt wird das Ranking von der Drogeriekette dm. Dahinter folgen das Deutsche Rote Kreuz, Rossmann, Siemens Healthineers und Fielmann.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/future-readiness-index-nur-jede-zweite-deutsche-marke-gilt-als-zukunftsfaehig/100222229.html
Eine aktuelle Quelle zu Expansionsvorhaben der Fielmann:
Fielmann sieht Potenzial für bis zu 100 weitere Filialen
Fielmann-Chef Marc https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/DE0005772206https://www.handelsblatt.com/boerse/isin/DE0005772206 sieht in den nächsten fünf Jahren Potenzial für bis zu 100 weitere Augenoptik-Filialen in https://www.handelsblatt.com/themen/deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sagte https://www.handelsblatt.com/themen/fielmann in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Laut dem jüngsten Geschäftsbericht betreibt die Augenoptiker-Kette bislang mehr als 700 Geschäfte in den drei Ländern.
Mit Blick auf den Heimatmarkt sagte Fielmann: „Wir haben noch erhebliches Wachstumspotenzial in Deutschland.“ Der Marktanteil sei schon vergangenes Jahr ausgeweitet worden. „Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch dieses Jahr tun.“ Der Marktanteil habe nach Absatz mit 6,7 Millionen Brillen bei 57 Prozent gelegen und nach Umsatz bei 25 Prozent.
Schwierigkeiten mit dem Bundeskartellamt gebe es nicht.