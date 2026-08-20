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    Bessent zu Iran-Krieg

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    Verbündete müssen Entscheidung treffen

    Für Sie zusammengefasst
    • USA erhöht Druck auf Verbündete im Iran-Konflikt
    • Trump droht Iran-Unterstützern mit harten Maßnahmen
    • Bessent kündigt Sanktionen und eine Seeblockade an
    Bessent zu Iran-Krieg - Verbündete müssen Entscheidung treffen
    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem angekündigten "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran erhöht die US-Regierung den Druck auf ihre Verbündeten, daran mitzuwirken. "Es ist an der Zeit, dass unsere Verbündeten und der Rest der Welt eine Entscheidung treffen", sagte US-Finanzminister Scott Bessent dem Sender CNBC. "Entweder bist du auf unserer Seite oder gegen uns."

    US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, den wirtschaftlichen Druck auf den Iran drastisch erhöhen zu wollen. Wer den Iran weiter unterstütze, müsse mit drakonischen Maßnahmen rechnen, warnte er. Details zu seinen Plänen lieferte Trump zunächst nicht. Bessent teilte nun mit, am Montag auf einer Pressekonferenz über das Vorhaben zu informieren.

    Bessent trat dabei auch dem Argument entgegen, mit wirtschaftlichem Druck sei gegen den Iran nichts zu bewirken. "Wir haben die Seeblockade, und wir werden die härtesten Sanktionen der Geschichte verhängen", sagte er. Unter diesem Druck werde die Führung im Iran zusammenbrechen. Wegen des Fokus auf wirtschaftlichen Druck rechnet Bessent bis auf Weiteres nicht mit einem Aufflammen größerer Kampfhandlungen./jcf/DP/he






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