Gold, Zinsen, Ölpreis, Iran, China: Stinkefinger für Trump-Regierung!

Der große Kontrollverlust: trotz erneuter Verbalintervention von Bessent steigen die Zinsen weiter - sowie Ölpreis und Gold: ein Stinkefinger der Märkte gegen die Trump-Regierung! Offenkundig verliert diese Trump-Regierung die Kontrolle über die Narrative, mit denen sie in den letzten Monaten die Finanzmärkte manipulieren konnte. Das gilt vor allem für den Ölpreis, nachdem Trump gestern den ökonomischen "D-Day" gegen den Iran angekündigt hatte - aber auch das wird Stückwerk bleiben! Denn das würde bedeuten, China als größten Unterstützer des Iran zu sanktionieren (Banken, Raffinerien) - und das wird der US-Präsident kaum riskieren vor dem für September angekündigten Besuch von Xi Jinping in Washington..

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