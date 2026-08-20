Erlebnis Akademie: Nach schwachem Halbjahr startet das Wachstum durch
Trotz operativer Dämpfer im ersten Halbjahr setzt das Unternehmen auf Kursstabilität: Die Aktionäre stärken Führung und Strategie, die Prognose 2026 bleibt bestehen.
- Die Aktionäre bestätigten auf der Hauptversammlung die strategische Ausrichtung; alle Beschlussvorlagen wurden mit großer Mehrheit angenommen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, zudem wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen.
- Der vorläufige Umsatz im ersten Halbjahr 2026 sank auf 8,7 Mio. Euro gegenüber 9,1 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) verschlechterte sich auf -3,2 Mio. Euro nach -2,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025.
- Die schwächere Entwicklung wurde unter anderem durch 32 zusätzliche witterungs- und wartungsbedingte Schließtage einzelner Standorte belastet.
- Die Besucherzahlen und die operative Entwicklung zeigten sich in den Hochsaisonmonaten Juli und August deutlich positiver; das dritte Quartal ist entscheidend für die Jahresziele.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt, wobei Umsatz, EBITDA und EBIT jeweils am unteren Ende der bisherigen Bandbreiten erwartet werden: 25,7–27,6 Mio. Euro Umsatz, 6,2–7,4 Mio. Euro EBITDA und 1,0–2,2 Mio. Euro EBIT.
Der Kurs von Erlebnis Akademie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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