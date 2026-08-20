Börsen Update
Börsen Update USA - 20.08. - US 30 schwach -0,99 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:53) bei 52.924,22 PKT und fällt um -0,99 %.
Top-Werte: Coca-Cola +1,16 %, Travelers Companies +0,90 %, Chevron Corporation +0,72 %, Walt Disney +0,57 %, Amazon -1,92 %
Flop-Werte: Walmart -9,23 %, Boeing -3,52 %, The Home Depot -3,07 %
Der US Tech 100 steht bei 29.210,88 PKT und verliert bisher -0,73 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,97 %, Lumentum Holdings +4,51 %, Marvell Technology +2,82 %, Keurig Dr Pepper +2,27 %, Monolithic Power Systems +1,75 %
Flop-Werte: Walmart -9,23 %, Intuitive Surgical -5,95 %, SpaceX -5,50 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,45 %, Alnylam Pharmaceuticals -4,83 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:54) bei 7.662,11 PKT und fällt um -0,60 %.
Top-Werte: Deere +6,82 %, Coinbase +5,68 %, CF Industries Holdings +5,22 %, Dow +4,65 %, Lumentum Holdings +4,51 %
Flop-Werte: Moderna -26,71 %, Walmart -9,23 %, Intuitive Surgical -5,95 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,45 %, Norwegian Cruise Line -4,95 %
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