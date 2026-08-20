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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie fällt auf 89,84€ - 20.08.2026

    Am 20.08.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -2,40 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie fällt auf 89,84€ - 20.08.2026
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.08.2026

    Die HENSOLDT Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,40 % auf 89,84. Damit verliert die Aktie -2,21  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der HENSOLDT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 89,84, mit einem Minus von -2,40 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +15,57 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -3,79 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HENSOLDT +25,49 % gewonnen.

    Während HENSOLDT deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,13 %.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,79 %
    1 Monat +21,31 %
    3 Monate +15,57 %
    1 Jahr +14,35 %
    Stand: 20.08.2026, 20:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Konsolidierung der HENSOLDT-Aktie bei etwa 94–95 Euro und den möglichen Ausbruch über 100 Euro; bei neuen Großaufträgen werden Kurse über 120 Euro diskutiert. Fundamental stützen hohe Wachstumsraten, ein Auftragsbestand von über 10 Mrd. Euro und erwartete Rüstungsaufträge die optimistische Einschätzung. Dem steht die hohe Bewertung mit einem KGV von knapp 50 sowie Skepsis wegen der verzögerten Gewinnrealisierung gegenüber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,42 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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